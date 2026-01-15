Llegaron a Cuba los restos de 32 militares muertos en la operación de Estados Unidos en Venezuela

Actos oficiales

Los militares fallecidos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, y formaban parte de un convenio de seguridad bilateral entre ambos países, según la información difundida por el gobierno cubano.

Las urnas serán instaladas en el edificio del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ubicado junto a la Plaza de la Revolución. Allí se realizarán homenajes públicos este jueves y el viernes, día en el que está previsto un mitin de protesta en la Tribuna Antiimperialista, frente a la embajada de Estados Unidos, que las autoridades esperan que sea multitudinario.

En paralelo, medios oficiales mostraron imágenes de Díaz-Canel firmando el libro de condolencias en la embajada de Venezuela en La Habana, donde expresó su “gran dolor e indignación” por el ataque, y lo que consideró, el "secuestro" del mandatario venezolano. El presidente cubano rindió homenaje a los militares fallecidos y destacó que “ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, de Cuba y de América Latina y el Caribe”.

La televisión estatal también informó sobre la llegada desde Venezuela de un grupo de combatientes heridos, acompañados por el canciller Bruno Rodríguez. No se precisó cuántos eran ni qué funciones cumplían, aunque se observó a más de una decena, algunos de ellos en sillas de ruedas, que fueron recibidos por autoridades del gobierno.

El gobierno cubano anticipó que actos de homenaje similares se replicarán en distintas provincias del país en los próximos días.