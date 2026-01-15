Llegaron a Cuba los restos de 32 militares muertos en la operación de Estados Unidos en Venezuela

Los restos de 32 militares que murieron durante la operación de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro llegaron este jueves a Cuba, donde se desarrollarán honras fúnebres oficiales a lo largo de dos jornadas.
Las urnas con las cenizas arribaron a La Habana y darán inicio a dos días de honras fúnebres oficiales. Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro participaron del acto inicial.
Las urnas con las cenizas arribaron al aeropuerto de La Habana a bordo de una aeronave de Cubana de Aviación. Fueron descendidas por soldados cubanos con guantes blancos y recibidas por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, en una ceremonia de la que participaron el presidente Miguel Díaz-Canel, en su rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el líder histórico Raúl Castro.
Tras el acto inicial, una caravana trasladó las urnas por distintos puntos de la capital cubana, en medio de un amplio operativo de seguridad y la presencia de miles de personas que se volcaron a las calles para acompañar el cortejo fúnebre.
La llegada de los restos se da en un contexto de fuerte tensión entre Cuba y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump exigiera a Cuba un acuerdo político antes de que sea "demasiado tarde". Aunque las autoridades no brindaron detalles precisos sobre la misión que cumplían los 32 militares, en los días previos se difundieron sus nombres, edades —entre 26 y 60 años— y rangos. La versión oficial sostiene que integraban un contingente vinculado a la seguridad de Maduro, capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores.
Los militares fallecidos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, y formaban parte de un convenio de seguridad bilateral entre ambos países, según la información difundida por el gobierno cubano.
Las urnas serán instaladas en el edificio del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ubicado junto a la Plaza de la Revolución. Allí se realizarán homenajes públicos este jueves y el viernes, día en el que está previsto un mitin de protesta en la Tribuna Antiimperialista, frente a la embajada de Estados Unidos, que las autoridades esperan que sea multitudinario.
En paralelo, medios oficiales mostraron imágenes de Díaz-Canel firmando el libro de condolencias en la embajada de Venezuela en La Habana, donde expresó su “gran dolor e indignación” por el ataque, y lo que consideró, el "secuestro" del mandatario venezolano. El presidente cubano rindió homenaje a los militares fallecidos y destacó que “ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, de Cuba y de América Latina y el Caribe”.
La televisión estatal también informó sobre la llegada desde Venezuela de un grupo de combatientes heridos, acompañados por el canciller Bruno Rodríguez. No se precisó cuántos eran ni qué funciones cumplían, aunque se observó a más de una decena, algunos de ellos en sillas de ruedas, que fueron recibidos por autoridades del gobierno.
El gobierno cubano anticipó que actos de homenaje similares se replicarán en distintas provincias del país en los próximos días.