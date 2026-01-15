Patricia Bullrich anunció que existe otro argentino detenido en Venezuela y reclamó su "pronta liberación"

“Ellos son Roberto Baldo y Montserrat Espinosa de Baldo. Esposos. Roberto es argentino-venezolano y Montserrat es española-venezolana. Ambos están secuestrados por la dictadura chavista desde finales de 2024 y continúan en los calabozos de este régimen criminal, como ocurre con más de mil inocentes”, denunció la abogada y promotora de Derechos Humanos.

AA1TTR1g Nahuel Gallo y de Germán Giuliani, secuestrados en Venezuela.

El reclamo por todos los presos políticos en Venezuela

En su mensaje, Trotta remarcó que el reclamo no es solo por este caso puntual, sino por la totalidad de los detenidos por razones políticas en Venezuela. “Hoy alzamos la voz por ellos, como alzamos la voz por todos los presos políticos, que deben ser liberados sin excepción y sin condiciones”, concluyó.

El anuncio vuelve a poner en el centro de la escena la situación de los argentinos detenidos en Venezuela y suma presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, en medio de crecientes denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.