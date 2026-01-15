Patricia Bullrich anunció que existe otro argentino detenido en Venezuela y reclamó su "pronta liberación"
La senadora de La Libertad Avanza lo denunció en sus redes sociales. Se trata de Roberto Baldo, quien se encuentra preso junto a su mujer desde fines del 2024.
Patricia Bullrich anunció que existe otro argentino detenido en Venezuela.
La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza,Patricia Bullrich, denunció este jueves que hay otro argentino detenido por el gobierno de Venezuela. Se trata de Roberto Baldo, quien se suma a los casos del gendarme Nahuel Gallo y de Germán Giuliani, actualmente privados de su libertad en el país caribeño.
Bullrich sostuvo que “los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados” y advirtió que, “como en toda dictadura, la información real se oculta”. A través de un mensaje publicado en la red social X, la ex ministra de Seguridad afirmó que en ese país “se detiene a personas sin debido proceso,se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”.
“Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”, escribió la dirigente, al reclamar nuevamente la intervención internacional por los ciudadanos argentinos arrestados.
Embed
Los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados.
Como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad.
La información sobre el caso de Roberto Baldo fue difundida inicialmente por la activista venezolana-argentina Elisa Trotta, fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia. A través de sus redes sociales, Trotta publicó una imagen del matrimonio detenido y dio detalles sobre su situación.
“Ellos son Roberto Baldo y Montserrat Espinosa de Baldo. Esposos. Roberto es argentino-venezolano y Montserrat es española-venezolana. Ambos están secuestrados por la dictadura chavista desde finales de 2024 y continúan en los calabozos de este régimen criminal, como ocurre con más de mil inocentes”, denunció la abogada y promotora de Derechos Humanos.
El reclamo por todos los presos políticos en Venezuela
En su mensaje, Trotta remarcó que el reclamo no es solo por este caso puntual, sino por la totalidad de los detenidos por razones políticas en Venezuela. “Hoy alzamos la voz por ellos, como alzamos la voz por todos los presos políticos, que deben ser liberados sin excepción y sin condiciones”, concluyó.
El anuncio vuelve a poner en el centro de la escena la situación de los argentinos detenidos en Venezuela y suma presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, en medio de crecientes denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.