Estados Unidos confiscó un nuevo buque petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe. 

El Departamento de Defensa explicó que esta acción se enmarca en una misión más amplia destinada a poner fin a actividades ilegales, restaurar la seguridad regional y proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos, en coordinación con la Guardia Costera y el Departamento de Justicia.

EEUU ya interceptó al menos seis grandes petroleros

Durante los últimos meses de 2025 y las primeras semanas de enero de 2026, Washington intensificó de manera significativa las incautaciones de buques petroleros vinculados al comercio de crudo venezolano. Esta escalada forma parte de una política de presión máxima que, según un funcionario citado por Reuters, incluyó la implementación de un bloqueo naval y la captura del ex mandatario venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, las fuerzas estadounidenses interceptaron al menos seis grandes petroleros que intentaban evadir sanciones internacionales. El 9 de enero fue incautado el Olina (antes Minerva M) en el Caribe; el 7 de enero, el Bella 1, rebautizado Marinera y bajo bandera rusa, fue capturado tras una persecución en el Atlántico Norte.

En los primeros días de enero también fue incautado el Vela 1, vinculado a Irán, mientras que el 8 de enero se reportó la captura de los buques Sophia y Marinera en aguas internacionales del Caribe y del Atlántico. La secuencia se había iniciado el 10 de diciembre de 2025 con la interceptación del Skipper.

El portaaviones Gerald R. Ford fue desplegado en el Caribe a finales de 2025.

Donald Trump avanzó con la venta de petróleo venezolano

En paralelo a las operaciones militares, Estados Unidos avanzó con las primeras ventas de petróleo venezolano en el marco de un acuerdo energético valuado en USD 2.000 millones alcanzado a comienzos de enero entre Caracas y Washington. Un funcionario estadounidense informó a Reuters que los ingresos iniciales, estimados en unos USD 500 millones, permanecen depositados en cuentas bancarias bajo control de la administración de Donald Trump, de acuerdo con una orden emitida la semana pasada.

Tras la captura de Maduro, Trump anunció que Estados Unidos prevé vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano en colaboración con empresas estadounidenses. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, sostuvo que se trata de “un acuerdo energético histórico” y afirmó que el gobierno norteamericano impulsa conversaciones con compañías del sector para avanzar en inversiones destinadas a recuperar la infraestructura petrolera de Venezuela.