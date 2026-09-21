Los líderes del mundo se reúnen en la ONU: qué temas están en juego durante la Asamblea

El presidente de Brasil, Lula da Silva, será el primer orador, luego del Secretario General, Antonio Guterres. El mandatario hablará a sólo un mes de las elecciones generales en su país.

Inmediatamente después, llegará Donald Trump. El jefe de la Casa Blanca prometió que en su gobierno no habría más guerras. No sólo no sucedió, sino que él mismo inicio conflictos como el de Medio Oriente con Irán y quitó fondos a la ONU en temas clave como la Organización Mundial de la Salud.

Descree del multilateralismo y se enfoca en su capacidad de acción - y opinión - en cualquier tema del mundo. Como Canadá, Europa, Medio Oriente, Groenlandia y su relación personal con Vladimir Putin y Xi Jinping, dos de los líderes más autoritarios del mundo.

El martes, Milei hablará en la ONU, con la cuestión Malvinas como eje principal. (foto: Archivo)

El martes será un día importante para la Argentina. Por temas que cobraron actualidad en los últimos meses, la cuestión Malvinas será uno de los pilares de su discurso del mediodía de esa jornada.

Además, esta Asamblea marca el final del período como Secretario General de Naciones Unidas del portugués Antonio Guterres. Uno de los candidatos a sucederlo es un argentino: Rafael Grossi, titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Diplomático de carrera, jugó un papel importante en la guerra entre Rusia y Ucrania y en las instalaciones nucleares de Irán en pleno conflicto. En la Asamblea de 2027, estará al frente el nuevo Secretario General.

Naciones Unidas: ¿organismo idóneo, debe ser modificado o eliminado?

Desde el final de la Guerra Fría, el debate sobre la función de Naciones Unidas comenzó a crecer. Se pensaba en la necesidad de su continuidad ya que en ese época se hablaba de "el final de la historia" tras la caída del Muro de Berlín. Naciones que se desarrollaron plantearon profundas modificaciones al Consejo de Seguridad, el órgano ejecutivo de Naciones Unidas. Por ejemplo, sumar a Alemania o Brasil o Japón como miembros permanentes.

Sin embargo, con el paso de las décadas, aparecieron cuestionamientos duros a las Naciones Unidas. Las nuevas disputas de liderazgo, entre EE.UU. y Rusia y luego China, la volvieron una organización anquilosada, con poca capacidad de respuesta en casi todos los temas, especialmente ante las guerras en diferentes partes del mundo.

Lo mismo, con la incapacidad para lograr acuerdos sobre el cuidado del medio ambiente y el cambo climático. Cumbres que dejaban acuerdos en letra muerta. Y con avances, pero pocos, en la lucha contra el hambre en el mundo.

Trump y Xi jinping. dos líderes mundiales que han complicado la labor de las Naciones Unidas. (Foto: Archivo)

Siglo XXI: pandemia y el pico de los cuestionamientos a la ONU

La llegada al poder de Vladimir Putin y Xi Jinping supusieron otro problema para su funcionamiento. Bloquearon en el Consejo de Seguridad (con el poder de veto) iniciativas globales en favor de las democracias y solución de conflictos puntuales. Luego, en 2017, llegó Donald Trump a la Casa Blanca y también él siguió las conductas de Putin y Xi. El multilateralismo está acabado para él y únicamente el interés de Estados Unidos debe orientar la acción de la Casa Blanca.

Es ese contexto, la pandemia de Covid cambio otra vez al mundo. No hubo una única línea de acción contra esa enfermedad sin cura en el inicio. Con Trump que acusó a China de "dejar escapar" al coronavirus. Y con la anuencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Conclusión: en plena búsqueda de una vacuna contra ese mal, los EE.UU. se fueron de la OMS y le retiraron el 25% de su presupuesto.

Los nuevos desafíos: guerras, hambre, cambio climático e Inteligencia artificial

Las guerras de Ucrania, Medio Oriente (Israel, Hamas, Irán, Estados Unidos, Golfo Pérsico) no pueden encontrar una paz definitiva. Además de los roces comerciales de EE.UU. con sus aliados y con China por la Inteligencia Artificial. Trump no ve a ese adelanto como una amenaza, sólo el uso que puede darle el gigante asiático. Xi Jinping estará en Estados Unidos esta semana, pero no en Nueva York. Prefirió seguir hasta Washington. No hablará en la Asamblea de la ONU sino que tendrá una cumbre a solas con Donald Trump.

El cambio climático no tiene en las grandes potencias - que son los grandes proveedores de la huella de carbono- el menor compromiso con este tema, pese a las reiteradas advertencias de la propia ONU. Desde la pandemia, el hambre en el mundo ha vuelto a aumentar. En este panorama, 130 líderes mundiales llegan a la ciudad de Nueva York para exponer su visión del mundo.

El presidente Javier Milei le dará un carácter especial al reclamo argentino por Malvinas. (Foto: Archivo)

La Argentina y Malvinas

Un papel filtrado del Pentágono aceleró este tema permanente de reclamo nacional. Hablaba de la posibilidad de cambiar el apoyo a Reino Unido porque ese país no apoya a EE.UU. en el conflicto con Irán. En agosto, Trump habló otra vez del tema y eso alimentó a la Casa Rosada a renovar sus reclamos permanentes. Por eso, las recientes medidas con proyectos de ley y decretos. Y en la ONU, este martes, ocupará buena parte del discurso del presidente Javier Milei.

El representante británico hablará recién el jueves por la tarde. Pero no será el primer ministro, Andy Burnham. En su lugar, estará el viceprimer ministro. Para ese entonces, Milei ya habrá hablado. El nivel de representación, ¿refleja la prioridad de la ONU en general y Malvinas en particular para el Reino Unido?.

Así llegan las Naciones Unidas a su nueva sesión de la Asamblea General. La última presidida por Antono Guterres y con un argentino como posible sucesor (aunque tiene fuertes competidores). Al bajarse la chilena Michelle Bachelet, sus competidores más directos son: , Rebeca Grynspan (Costa Rica), Macky Sall (Senegal), Olara Otunnu (Uganda), María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana).

"NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUELTOS a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles", dice el preámbulo de la creación de la ONU en 1945. Desde entonces, no hubo otra guerra mundial, un enorme punto a favor. Pero quedan incontables cantidades de problemas sin resolver, que la ponen en una de sus horas más complejas.