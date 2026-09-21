En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Ganancias
ARCA
Impuesto a las Ganancias

El Gobierno extendió el plazo para presentar Ganancias: la nueva fecha límite

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero prorrogó por tercera vez la presentación de la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025. La medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas.

El Gobierno extendió el plazo para presentar Ganancias: cuál es la nueva fecha límite

El Gobierno extendió el plazo para presentar Ganancias: cuál es la nueva fecha límite

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a extender el plazo para que personas humanas y sucesiones indivisas presenten la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

Leé también El Ministerio Público Fiscal habilitó la reparación integral y la causa se encamina a su resolución sin perjuicio para AFA y ARCA
 La causa que involucra a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino podría cerrarse sin consecuencias penales. (Foto: archivo).

La nueva fecha límite quedó fijada para el 13 de octubre, según la Resolución General 5898/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La norma fue firmada por el director ejecutivo del organismo, Andrés Edgardo Vázquez, y entró en vigencia desde su publicación.

Se trata de una nueva extensión sobre un vencimiento que ya había sido prorrogado en dos oportunidades durante 2026.

La medida alcanza tanto a quienes están inscriptos en el régimen general como a los contribuyentes adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada, de acuerdo con las disposiciones que regulan el impuesto.

La decisión no modifica el vencimiento correspondiente al pago del saldo del impuesto. La propia resolución mantiene como fecha de pago el 27 de julio de 2026.

El calendario original había sido modificado por ARCA a lo largo del año. Primero, el organismo extendió el plazo hasta el 27 de julio de 2026. Luego, una nueva resolución llevó la fecha de presentación al 27 de agosto y posteriormente se estableció el 22 de septiembre como nuevo límite.

Ahora, con la Resolución General 5898/2026, ARCA vuelve a extender el período para cumplir con la presentación y fija el 13 de octubre como nueva fecha.

Qué pasa con los anticipos de Ganancias de 2026

La nueva resolución también contempla una situación vinculada con los anticipos del período fiscal 2026. En caso de que el sistema “Cuentas Tributarias” no ponga a disposición el importe del primer y/o segundo anticipo como consecuencia de la falta de presentación de la declaración jurada de Ganancias 2025, serán los propios contribuyentes quienes deberán determinar e ingresar esas obligaciones.

Para hacerlo, deberán tomar como base el cálculo que surja de los datos consignados en sus respectivos papeles de trabajo.

De esta manera, la falta de presentación de la declaración jurada no implica que el contribuyente pueda esperar a que el organismo determine automáticamente el monto de los anticipos cuando el sistema no lo haya puesto a disposición.

Nuevo plazo para presentar Ganancias: a quiénes alcanza la medida

La prórroga comprende a las personas humanas y sucesiones indivisas alcanzadas por las normas de Ganancias. Dentro de ese universo están incluidos tanto los contribuyentes del régimen general como aquellos que utilizan el Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La resolución fue dictada por ARCA en ejercicio de las facultades previstas por la legislación tributaria y comenzó a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

En pocas palabras

  • ARCA prorrogó el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 2025 hasta el 13 de octubre de 2026.
  • La medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como simplificado.
  • El vencimiento para el pago del saldo del impuesto se mantiene en el 27 de julio de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ganancias ARCA
Notas relacionadas
La inesperada respuesta del contratista de Manuel Adorni tras quedar bajo la lupa de ARCA
ARCA extendió el plazo para presentar Ganancias: hasta cuándo se puede hacer el trámite
La mora familiar tocó un récord en julio y los préstamos personales llegaron al 16,7%
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar