El Gobierno extendió el plazo para presentar Ganancias: la nueva fecha límite

La decisión no modifica el vencimiento correspondiente al pago del saldo del impuesto. La propia resolución mantiene como fecha de pago el 27 de julio de 2026.

El calendario original había sido modificado por ARCA a lo largo del año. Primero, el organismo extendió el plazo hasta el 27 de julio de 2026. Luego, una nueva resolución llevó la fecha de presentación al 27 de agosto y posteriormente se estableció el 22 de septiembre como nuevo límite.

Ahora, con la Resolución General 5898/2026, ARCA vuelve a extender el período para cumplir con la presentación y fija el 13 de octubre como nueva fecha.

Qué pasa con los anticipos de Ganancias de 2026

La nueva resolución también contempla una situación vinculada con los anticipos del período fiscal 2026. En caso de que el sistema “Cuentas Tributarias” no ponga a disposición el importe del primer y/o segundo anticipo como consecuencia de la falta de presentación de la declaración jurada de Ganancias 2025, serán los propios contribuyentes quienes deberán determinar e ingresar esas obligaciones.

Para hacerlo, deberán tomar como base el cálculo que surja de los datos consignados en sus respectivos papeles de trabajo.

De esta manera, la falta de presentación de la declaración jurada no implica que el contribuyente pueda esperar a que el organismo determine automáticamente el monto de los anticipos cuando el sistema no lo haya puesto a disposición.

Nuevo plazo para presentar Ganancias: a quiénes alcanza la medida

La prórroga comprende a las personas humanas y sucesiones indivisas alcanzadas por las normas de Ganancias. Dentro de ese universo están incluidos tanto los contribuyentes del régimen general como aquellos que utilizan el Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La resolución fue dictada por ARCA en ejercicio de las facultades previstas por la legislación tributaria y comenzó a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.