El arriesgado video de la China Suárez con Icardi tras cruzarse con Vicuña y que despertó polémica

"Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video", aclaró picante la actriz en el posteo. Y en el video añadió junto a un corazón: "No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí".

El video termina del viaje en auto con la pareja dándose un beso reflejando el gran momento que atraviesan y en los comentarios varios usuarios recordaron el inicio de la relación con la polémica con Wanda Nara. "El hombre que robaste", "¿Llegó? O te lo robaste", "¿Manifestar? Lo robaste hermana jaja", comentaron varios usuarios en el posteo.

Por el momento, el futuro de Mauro Icardi sigue sin resolverse y aguarda por concretar la incorporación a algún club tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía.

El ácido palito de Wanda Nara a la China Suárez

Wanda Nara recreó una charla que tuvo con la China Suárez antes de que se hiciera público el affaire entre la actriz y Mauro Icardi en 2021 y que desató un terrible escándalo.

El divertido momento sucedió durante su participación en el Pigmento Fest, donde se presentó con su marca en un stand ubicado en La Rural de Palermo.

Un hombre quiso compartir el encuentro con su pareja y decidió llamarla por videollamada. Mientras permanecía junto a Wanda, le mostró a su novia quién estaba a su lado y la empresaria no dudó en sumarse a la comunicación.

La conductora tomó el teléfono y comenzó a conversar con la mujer. En tono de broma, hizo una referencia a uno de los episodios más recordados de la farándula argentina y lanzó: “Hola, estoy acá con tu marido. Quedate tranquila, que no robo maridos”.

La ácida ocurrencia de Wanda Nara provocó risas entre quienes presenciaron la escena y tomaron esas palabras como un palito directo hacia la China Suárez.