Lula da Silva repudió el ataque de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro

Lula reiteró que la comunidad internacional, a través de la ONU, debe responder de manera vigorosa ante este episodio, y aseguró que Brasil sigue a disposición para promover el diálogo y la cooperación, evitando que la crisis derive en un conflicto mayor.

El presidente brasileño había advertido previamente que una intervención armada en Venezuela sería una “catástrofe humanitaria”, y ofreció que su país actuara como mediador entre ambas naciones.