El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, calificándolo de “una línea inaceptable”.
El presidente de Brasil expresó este sábado su rechazo a través de la red social X.
Lula da Silva repudió el ataque de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, calificándolo de “una línea inaceptable”.
En su cuenta de X, el mandatario afirmó que los bombardeos y la detención del sucesor de Hugo Chávez “representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.
Además, advirtió que “atacar países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde prevalece la ley del más fuerte sobre el multilateralismo”.
Agregó que la condena al uso de la fuerza es consistente con la posición que Brasil ha mantenido históricamente en situaciones recientes en otros países y regiones, y señaló que “la acción recuerda los peores momentos de interferencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz”.
Lula reiteró que la comunidad internacional, a través de la ONU, debe responder de manera vigorosa ante este episodio, y aseguró que Brasil sigue a disposición para promover el diálogo y la cooperación, evitando que la crisis derive en un conflicto mayor.
El presidente brasileño había advertido previamente que una intervención armada en Venezuela sería una “catástrofe humanitaria”, y ofreció que su país actuara como mediador entre ambas naciones.