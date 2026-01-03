Venezuela exige una "prueba de vida inmediata" de Nicolás Maduro tras su detención

Cómo fue el operativo de detención de Nicolás Maduro

Durante la madrugada de este sábado, Caracas y otras zonas de Venezuela se vieron sacudidas por explosiones y detonaciones, acompañadas del sobrevuelo de aviones militares a baja altura, lo que provocó alarma entre los habitantes.

Vecinos y usuarios en redes sociales compartieron videos e imágenes que mostraban columnas de humo y destellos de las explosiones, así como escenas de ciudadanos corriendo por las calles.

Según algunos reportes, los incidentes se habrían concentrado cerca de instalaciones estratégicas, como Fuerte Tiuna, al oeste de Caracas, y la base aérea de La Carlota.

El régimen venezolano denunció oficialmente que la presunta agresión afectó tanto a localidades civiles como militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

De acuerdo con fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.