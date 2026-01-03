Venezuela exige una "prueba de vida inmediata" de Nicolás Maduro tras su detención
Tras la sorpresiva intervención militar en Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez pidió a Estados Unidos una prueba de vida de Maduro y su esposa.
Luego de la sorpresiva intervención militar que Estados Unidos desplegó este sábado por la madrugada en Venezuela, donde capturó y sacó del país a Nicolás Maduro junto a su esposa, la vicepresidenta Delcy Rodríguez pidió "una prueba de vida inmediata" del sucesor de Hugo Chávez.
“Desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Exigimos al gobierno de Donald Trump una prueba de vida inmediata”, expresó la funcionaria al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
“Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria. Se ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”, completó en su denuncia la dirigente.
Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también se expresó en un mensaje breve que fue grabado y publicado en redes sociales: “Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”. Además, advirtió: “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”.
Cómo fue el operativo de detención de Nicolás Maduro
Durante la madrugada de este sábado, Caracas y otras zonas de Venezuela se vieron sacudidas por explosiones y detonaciones, acompañadas del sobrevuelo de aviones militares a baja altura, lo que provocó alarma entre los habitantes.
Vecinos y usuarios en redes sociales compartieron videos e imágenes que mostraban columnas de humo y destellos de las explosiones, así como escenas de ciudadanos corriendo por las calles.
Según algunos reportes, los incidentes se habrían concentrado cerca de instalaciones estratégicas, como Fuerte Tiuna, al oeste de Caracas, y la base aérea de La Carlota.
El régimen venezolano denunció oficialmente que la presunta agresión afectó tanto a localidades civiles como militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.
De acuerdo con fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.