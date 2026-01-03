Quiénes son los "Delta Force": el comando que capturó a Maduro y que ya realizó otras misiones resonantes

Embed

Pertenecen al Ejército norteamericano y solo ejecutan "operaciones especiales" como la de capturar al líder de Venezuela. Sus operaciones especiales han derivado, en estas décadas, en una especialización en "contraterrorismo", en especial tras el ataque del 9/11 en 2001 a Nueva York y Washington. Sus integrantes son militares profesionales, no agentes civiles.

La mayoría proviene de:

Fuerzas Especiales del Ejército (Boinas Verdes).

75º Regimiento Ranger.

Otras unidades de combate de elite.

La cadena de mando es línea directa con el jefe del departamento de Defensa. "Delta Force" ejecuta acciones directas, rescates, capturas o eliminaciones de “objetivos de alto valor”. Coordina sus operaciones con el Ejército, Marina y Fuerza Aérea, los Marines (un cuerpo aparte) y otros comandos como los "Navy Seals".

¿Quién da la orden de capturar o matar?

En misiones de alto nivel (dictadores, jefes terroristas), el objetivo suele ser aprobado por el Presidente, el Secretario de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional.

Creada en 1980, la unidad "Delta Force" tiene su base en Fort Bragg en Carolina del norte.

Las misiones más resonantes de los "Delta Force"

Los 1st Special Forces Operational Detachment-Delta, también conocidos como "The Unit" por quienes trabajan en ella, son una unidad de especialización extrema dentro del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

A continuación, algunas de las operaciones más importantes de las que participaron en los últimos tiempos:

Panamá: captura de Manuel Noriega (1989)

El dictador panameño cayó del poder en una de las últimas intervenciones militares de los Estados Unidos en América Latina. Se refugió en la nunciatura vaticana. Pero finalmente se entregó:

Noriega fue juzgado por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Fue condenado en 1992 y pasó décadas preso.

Somalia: Black Hawk Down (1993)

Quizás el episodio que más contribuyó a su fama y también fue uno de los más sangrientos. Fue la participación de Delta Force en la Batalla de Mogadiscio, parte de la Operación Gothic Serpent. La intención era capturar a líderes de la milicia somalí de Mohamed Farrah Aidid, pero la misión derivó en un intenso combate urbano que inspiró el libro y la película Black Hawk Down.

Un helicóptero norteamericano ultrasilencioso fue derribado y sus ocupantes muertos o tomados como rehenes. Uno de ellos, fue canjeado mucho tiempo después. Dos operadores de la unidad, Gary Gordon y Randy Shughart, recibieron póstumamente la Medalla de Honor por su heroísmo durante ese enfrentamiento.

Caída de Sadam Huseín (2003)

Durante la invasión de Irak, los Delta Force fueron una pieza clave en una de las misiones más esperadas de la "guerra contra el terror": la captura del expresidente Sadam Huseín. En la operación llamada Red Dawn, la unidad rastreó al dictador hasta una granja cercana a Tikrit (su ciudad natal) y lo detuvo. Puesto a disposición de las nuevas autoridades del país, Huseín fue condenado a morir en la horca.

La caza de líderes terroristas

Con el estallido de Al Qaeda y luego ISIS, los Delta Force se integró en grupos de trabajo especiales junto con la CIA y otras unidades dentro del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, orientados a capturar o eliminar líderes terroristas.

En 2019, operativos de los Delta, acompañados por el 75th Ranger Regiment realizaron el asalto que terminó con la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi en Siria, en la primera presidencia de Trump.

Cerco sobre Bin Laden

Los integrantes de Delta Force cumplieron un papel de búsqueda y asedio sobre Osama Bin Laden. El "cerebro" de los atentados de 2001 fue buscado durante más de una década. Finalmente, otro grupo comando, los Navy Seals, lo asesinaron en su casa/escondite en Abbottabad, en Pakistán, el 2 de mayo de 2011.

La misión que sacude a toda América Latina

En la madrugada del 3 de enero de 2026, el nombre Delta Force volvió a resonar en portadas de todo el mundo cuando el presidente de Estados Unidos aseguró que fue esa unidad de élite la que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores durante la operación militar en Venezuela.

Un golpe quirúrgico, con todos los detalles aún por confirmarse, que pone bajo los reflectores a una de las fuerzas más secretas y letales del Ejército de los Estados Unidos. Sin duda, el hecho más importante en el mundo en este inicio del año 2026.