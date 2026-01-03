Estados Unidos juzgará a Nicolás Maduro: qué graves acusaciones enfrentará

Luego de su detención y salida de Venezuela, Nicolás Maduro será juzgado junto a su esposa, Cilia Flores, en Nueva York. Así lo confirmó este sábado la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi.
Luego de su detención y salida de Venezuela, Nicolás Maduro será juzgado junto a su esposa, Cilia Flores, en Nueva York. Así lo confirmó este sábado la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi.
Según indicó la funcionaria judicial, el sucesor de Hugo Chávez enfrentará cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas automáticas y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos.
"Pronto enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y ante tribunales estadounidenses", destacó Bondi en la red social X.
"En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE.UU., me gustaría agradecer al presidente Trump por haber tenido el coraje de exigir responsabilidad en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas militares que llevaron a cabo la increíble y altamente exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", concluyó.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó de “operación brillante” la captura y salida de Venezuela de Nicolás Maduro junto a su esposa.
Durante la madrugada, Caracas y otras zonas del país caribeño se vieron sacudidas por explosiones y detonaciones, acompañadas del sobrevuelo de aviones militares a baja altura, lo que provocó alarma entre los habitantes.
Según reportaron usuarios en redes sociales a través de testimonios y videos, se escucharon múltiples explosiones, así como aviones volando a baja altura sobre la capital, Caracas, mientras el gobierno de Maduro acusaba inmediatamente a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares.
Los incidentes se reportaron cerca de instalaciones estratégicas, como Fuerte Tiuna, al oeste de Caracas, y la base aérea de La Carlota. Además, el régimen venezolano denunció oficialmente que la presunta agresión afectó tanto a localidades civiles como militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.
De acuerdo con fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.