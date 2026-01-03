Estados Unidos juzgará a Nicolás Maduro: qué graves acusaciones enfrentará

Cómo fue el "brillante operativo" para detener a Nicolás Maduro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó de “operación brillante” la captura y salida de Venezuela de Nicolás Maduro junto a su esposa.

Durante la madrugada, Caracas y otras zonas del país caribeño se vieron sacudidas por explosiones y detonaciones, acompañadas del sobrevuelo de aviones militares a baja altura, lo que provocó alarma entre los habitantes.

Según reportaron usuarios en redes sociales a través de testimonios y videos, se escucharon múltiples explosiones, así como aviones volando a baja altura sobre la capital, Caracas, mientras el gobierno de Maduro acusaba inmediatamente a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares.

Los incidentes se reportaron cerca de instalaciones estratégicas, como Fuerte Tiuna, al oeste de Caracas, y la base aérea de La Carlota. Además, el régimen venezolano denunció oficialmente que la presunta agresión afectó tanto a localidades civiles como militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

De acuerdo con fuentes consultadas por CBS News, Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.