Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya tienen fecha para su millonario casamiento: cuándo será

El complejo cuenta con una capilla propia, donde podría realizarse la ceremonia religiosa, y también dispone de amplios espacios destinados a la celebración posterior. Además, sus características permiten mantener un alto nivel de privacidad, ya que el predio se encuentra completamente cerrado y los eventos suelen contar con un importante operativo de seguridad.

En cuanto al aspecto económico, Martín Salwe había señalado meses atrás que el presupuesto total de la boda podría alcanzar aproximadamente el millón de dólares. El alquiler del salón tendría un valor cercano a los 50 mil dólares, mientras que el catering destinado a los invitados VIP rondaría los 150 mil.

A esa cifra se sumarían los costos relacionados con la ambientación, la mantelería, las flores, la parte técnica, los espectáculos musicales y los distintos detalles de la celebración. Además, el despliegue técnico y artístico tendría un costo estimado de otros 200 mil dólares, lo que elevaría considerablemente el presupuesto final.

Por último, la lista de invitados también promete estar a la altura de un evento de semejante magnitud. Según trascendió, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul podría reunir a importantes figuras internacionales como Lionel Messi, Chris Martin, líder de Coldplay, Alejandro Sanz y Ricky Martin, además del resto de los integrantes de la Scaloneta.

La celebración también contaría con la presencia de destacadas figuras de la música argentina, entre ellas Nicki Nicole y María Becerra, en una fiesta que, de confirmarse todos estos nombres, tendría una convocatoria verdaderamente internacional.

Cuál fuel el comentario del papá de Rodrigo de Paul que avivó las versiones de casamiento con Tini Stoessel

En la previa de uno de los partidos más importantes de la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026, la vida personal de Rodrigo De Paul volvió a quedar en el centro de la escena. Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni se preparaba para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del torneo, partido que terminó ganando por 2 a 1, el padre del futbolista, Roberto De Paul, sorprendió al hablar sobre el futuro sentimental de su hijo junto a Tini Stoessel.

El inesperado momento se produjo durante una entrevista por videollamada con Sería Increíble, el programa de streaming de OLGA que actualmente conducen Leo Montero y Verónica Lozano. La comunicación tuvo lugar debido a que Naty Jota se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial para la plataforma.

En un comienzo, la charla estuvo centrada en la actualidad de la Selección Argentina y en el decisivo encuentro ante Inglaterra, que se disputará este miércoles desde las 16 horas, según el horario argentino. Sin embargo, una pregunta de Verónica Lozano hizo que la conversación tomara un rumbo inesperado y puso nuevamente sobre la mesa uno de los rumores que más expectativas genera entre los seguidores de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.

La conductora aprovechó la presencia virtual del padre del mediocampista para consultarle directamente por la posibilidad de que la pareja pase por el altar. Sin vueltas, le preguntó: "¿Hay casamiento o no?".

La respuesta de Roberto De Paul estuvo lejos de ser una confirmación oficial, aunque su reacción rápidamente despertó nuevas especulaciones. Entre sonrisas y con cierta cautela, el padre del futbolista intentó evitar una respuesta definitiva y contestó: "Mirá, Vero... sí, no... emm... yo todavía no recibí ninguna invitación".

Lejos de cerrar la puerta a la posibilidad, sus palabras alimentaron aún más las versiones sobre un eventual casamiento. Aunque aclaró que todavía no recibió ningún anuncio formal por parte de su hijo, Roberto De Paul reconoció que, de acuerdo con lo que observa sobre la relación, imagina que la boda podría concretarse en algún momento.

"Todavía no me invitaron a ningún lado, pero por lo que leo y veo, yo creo que se van a casar. No sé cuándo, pero en algún momento supongo", expresó durante la entrevista.

De esta manera, el padre de Rodrigo De Paul no confirmó un compromiso ni aportó una fecha concreta, pero sus declaraciones volvieron a instalar la posibilidad de una boda con Tini Stoessel. Ahora, mientras toda la atención está puesta en la semifinal del Mundial 2026, los fanáticos de la pareja siguen expectantes ante la posibilidad de que, una vez terminada la competencia, llegue finalmente el anuncio que muchos esperan.