La decisión fue tomada de manera conjunta por AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas, con el objetivo de respetar las tradiciones religiosas de la comunidad judía.

La convocatoria de este año llevará como lema: "Hoy no podemos perder la memoria".

El mensaje busca renovar el reclamo de memoria, verdad y justicia, a más de tres décadas del atentado.

Milei volverá a participar del homenaje

Javier Milei participará del acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA. (Foto: archivo)

Está previsto que Milei encabece la comitiva oficial, acompañado por integrantes de su Gabinete y autoridades nacionales.

En distintas oportunidades, el Presidente expresó su compromiso con el reclamo de justicia por los atentados contra la comunidad judía en la Argentina. Recientemente recordó que Buenos Aires alberga la comunidad judía más numerosa de América Latina y calificó esa realidad como "un orgullo y una gran responsabilidad".

Al mismo tiempo, lamentó que la ciudad haya sido escenario de dos atentados terroristas, en referencia al ataque contra la Embajada de Israel en 1992, que dejó 29 muertos y más de 200 heridos, y al atentado contra la AMIA dos años más tarde.

AMIA: una causa que sigue sin condenados

Atentado a la AMIA. (Foto: archivo)

A 32 años del atentado, la investigación judicial continúa sin personas condenadas por el ataque. Sin embargo, en los últimos años hubo avances en el plano judicial e institucional.

En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que el atentado fue organizado por las máximas autoridades de Irán y ejecutado por integrantes de Hezbollah, ratificando una línea investigativa que ya figuraba en distintos expedientes judiciales.

Por su parte, el Gobierno de Milei reforzó esa postura al incorporar este año a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET) y declararla organización terrorista.

La administración nacional también atribuyó responsabilidad al régimen iraní por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, ocurridos durante la década de 1990.

Arte, memoria y nuevas intervenciones

Además del acto central, este año la conmemoración estará acompañada por diversas propuestas culturales impulsadas por la AMIA y la Secretaría de Cultura. Entre ellas sobresale la inauguración del mural "Pasteur 9.52", realizado por el artista Lucas Lasnier (Parbo).

La obra reproduce cómo lucía el edificio un minuto antes de la explosión e incorpora dos piedras originales recuperadas de la estructura destruida en 1994.

También fue presentado el video institucional "Hoy no podemos perder la memoria", dirigido por Lucas Fossati y narrado por Federico D'Elía, que reinterpreta la popular canción "Muchachos" para recordar los proyectos de vida truncados de las víctimas.

A esas iniciativas se suma la obra teatral "La silla vacía", escrita por Sol Levinton y con locución de Ricardo Darín, que reconstruye los testimonios de sobrevivientes y familiares del atentado.