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La China Suárez se plantó: en dónde le habría prohibido jugar a Mauro Icardi

Tras la finalización del contrato con el Galatasaray, se conocieron los países que la China Suárez no aceptaría para que Mauro Icardi continúe su carrera.

17 jul 2026, 08:35
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La China Suárez se plantó: en dónde le habría prohibido jugar a Mauro Icardi

Después de varios meses de incertidumbre y negociaciones, finalmente Mauro Icardi terminó su vínculo contractual con el Galatasaray, donde dejó su huella al convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia del club, anotando 77 goles en cuatro temporadas.

Esta semana el club lo despidió de manera oficial con una emotiva carta en las redes sociales. Ahora se abre otra incógnita para el futbolista y también para su pareja, la China Suárez, sobre cuál será el nuevo destino de la pareja.

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Según precisó Gustavo Méndez, el delantero contaría con varios sondeos de clubes de México, Brasil, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Ante este escenario, la actriz ya le habría comunicado a Icardi los países en los que no quiere vivir.

"No quiere aceptar ningún país árabe por María Eugenia la China Suárez Riveiro, ni por sus hijos, por cómo viven las mujeres en esos países", precisó el periodista sobre la firme intención que tendría la China Suárez para acompañar a su pareja en su nuevo destino laboral.

Y agregó al respecto desde su programa La Posta del Espectáculo: "Quiere resguardar a su pareja, su bienestar y el de sus hijos".

En tanto, uno de los países que más sería bien visto sería Brasil por su cercanía para poder estar cerca también de los padres de sus hijos, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. Y de la misma forma Mauro con sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara.

Cabe recordar que la actriz se adaptó rápidamente a la vida en Turquía y habrá que esperar unos días más para la definición del futuro de Mauro Icardi.

La emotiva despedida del Galatasaray a Mauro Icardi

El club Galatasaray compartió una carta para despedir a Mauro Icardi tras la finalización de su contrato luego de varios años y convertirse en el máximo goleador extranjero de la institución.

"Querido Mauro: Hoy no hablamos de despedidas, sino de un legado. El hecho de que ya no vistas la camiseta del Galatasaray no cambiará el lugar que ocupas en nuestros corazones. Pues te has ganado un sitio especial en el corazón de cada aficionado del Galatasaray, desde el más joven hasta el más veterano", comenzó el posteo con varias imágenes del futbolista.

"Más allá de los goles marcados, los títulos de máximo goleador conseguidos, los récords batidos y los trofeos levantados, has vivido realmente la pasión del Galatasaray y has compartido esa pasión con millones de personas", continuó.

Y se destacó la trayectoria Mauro Icardi en el club: "Ya no eres solo alguien que ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del club; eres una figura muy querida que perdurará para siempre entre las leyendas inolvidables del Galatasaray".

Y cerró a puro sentimiento: "Querido capitán —el hombre que inspiró a toda una generación a hacerse del Galatasaray—, si hoy los niños se enorgullecen al decir "soy del Galatasaray", tú has tenido un papel fundamental en ello. Todo aficionado del Galatasaray lo sabe... Un amor así es inolvidable".

     

 

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