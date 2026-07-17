La China Suárez se plantó: en dónde le habría prohibido jugar a Mauro Icardi

Y agregó al respecto desde su programa La Posta del Espectáculo: "Quiere resguardar a su pareja, su bienestar y el de sus hijos".

En tanto, uno de los países que más sería bien visto sería Brasil por su cercanía para poder estar cerca también de los padres de sus hijos, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. Y de la misma forma Mauro con sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara.

Cabe recordar que la actriz se adaptó rápidamente a la vida en Turquía y habrá que esperar unos días más para la definición del futuro de Mauro Icardi.

La emotiva despedida del Galatasaray a Mauro Icardi

El club Galatasaray compartió una carta para despedir a Mauro Icardi tras la finalización de su contrato luego de varios años y convertirse en el máximo goleador extranjero de la institución.

"Querido Mauro: Hoy no hablamos de despedidas, sino de un legado. El hecho de que ya no vistas la camiseta del Galatasaray no cambiará el lugar que ocupas en nuestros corazones. Pues te has ganado un sitio especial en el corazón de cada aficionado del Galatasaray, desde el más joven hasta el más veterano", comenzó el posteo con varias imágenes del futbolista.

"Más allá de los goles marcados, los títulos de máximo goleador conseguidos, los récords batidos y los trofeos levantados, has vivido realmente la pasión del Galatasaray y has compartido esa pasión con millones de personas", continuó.

Y se destacó la trayectoria Mauro Icardi en el club: "Ya no eres solo alguien que ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del club; eres una figura muy querida que perdurará para siempre entre las leyendas inolvidables del Galatasaray".

Y cerró a puro sentimiento: "Querido capitán —el hombre que inspiró a toda una generación a hacerse del Galatasaray—, si hoy los niños se enorgullecen al decir "soy del Galatasaray", tú has tenido un papel fundamental en ello. Todo aficionado del Galatasaray lo sabe... Un amor así es inolvidable".