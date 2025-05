Mal comienzo de las negociaciones entre Ucrania y Rusia: la gran ausencia y la dura crítica de Zelensky

Embed

Zelensky: "Putin no está interesado ni quiere la paz"

El presidente de Ucrania dio una conferencia de prensa en Estambul y dejó en claro que la ausencia de Putin en Estambul se debe interpretar de una sola manera. El líder del Kremlin no quiere la paz en la guerra que ya lleva más de tres años. El mandatario de Ucrania dijo que llegó a Estambul, la ciudad más importante de Turquía con el ánimo de avanzar hacia una tregua posible y a discutir todos los puntos del conflicto. Pero fue muy duro por la ausencia de su par ruso.

"No tenemos nada que hacer aquí - por Estambul - ante la ausencia de Vladimir Putin", dijo muy molesto. Repitió que el "faltazo" pone de manifiesto la verdadera postura del presidente Ruso. Solo busca que el tiempo pase, porque no "le importa que termine la guerra". Dijo que las sanciones económicas y los boicots contra Rusia y su actividad económica no han causado un daño real a su situación y por eso, no negocia.

También se refirió a la posibilidad del paso del presidente Trump de regreso de su viaje por Medio Oriente. Pero dijo que tras este cambio tan importante, Putin no voló a Turquía, su presencia nunca fue confirmada y ahora no tiene mucho sentido.

"Si es verdad lo que dijo Putin - su voluntad de negociar abiertamente - con esta ausencia marca que esto no le interesa", dijo Zelensky y luego agregó que los Estados Unidos de Donald Trump deberían tomar nota de todas las decisiones evasivas que ejecuta el presidente ruso.

Agradecimiento a Erdogán por las mediaciones

Zelensky se reunió en cuanto llegó a Estambul con el presidente Erdogán. Las dos sillas fueron un adelanto de lo que se venía. La tercera pata, Vladimir Putin, comunicó que no sería parte de la negociación.

cumbre en estambul .jpg Putin, el gran ausente en Estambul, que hizo fracasar el esfuerzo para lograr una tregua en la guerra de más de tres años entre Rusia y Ucrania. (Foto: A24.com)

"Agradezco especialmente el compromiso y dedicación de todos estos años a Turquía y a su presidente Erdogán por tratar de lograr una negociación que termine con esta guerra", dijo Volodímir Zelensky. Una vez más señaló la clara intención de no sentarse a negociar por parte de Rusia.

Como sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania

La ausencia de Putin es un claro paso atrás para detener un conflicto de más de tres años. Que está empantanado. Rusia tuvo enormes bajas humanas y materiales que, finalmente, se traducen en haber podido ocupar solo el 20% del territorio de Ucrania.No pudo nunca capturar a la capital Kiev, ni avanzar más hacia el oeste de la región del Donetsk.

zelensky en estambul .jpg En una conferencia de prensa, Zelensky dijo que Putin no tiene interés en buscar la paz. (Foto:Reuters)

Por el otro lado, Ucrania, no parece tener la fuerza suficiente - pese a la ayuda occidental, que a su manera, también mantiene Trump - como para recuperar el territorio que perdió. Menos todavía, la estratégica península de Crimea que Rusia se la arrebato en 2014.

Hay más temas en discusión, como la reconstrucción de un país devastado por el conflicto. Pero como Zelensky dijo, este día, lleno de expectativas, de pronto, naufragó.

mapa de rusia y Ucrania 2025.jpg Luego de tres años y tres meses en guerra, el conflicto está "cristalizado". Ninguna de las partes puede avanzar a costa de la otra. (Foto:A24.com)

Ahora queda todo en la misma nebulosa en que está desde hace meses. Más, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de este año. Imposible saber qué puede ocurrir ahora. Putin no solo ignora al mandatario de Ucrania. También defraudó al paciente Erdogán, mediador desde Turquía y a Trump, que no pierde ocasión de decir que está en condiciones de hacer que la guerra termine por su gran relación con Putin. Prometió que lo haría en 24 horas, pero ya pasaron cuatro meses desde que regresó a la Casa Blanca y...nada.

"Aquí no tenemos nada que hacer", dijo Zelesnky, muy molesto en Estambul. En 1969, Lennon y McCartney compusieron la canción"give peace a chance (Dale una oportunidad a la paz). La canción la estrenó Lennon, ya sin los Beatles con la Ono Plastic Band ( con su mujer YokoOno).

Pero eso es historia. En mayo de 2025, la propuesta de John Lennon no tiene el menor sentido para el régimen de Vladimir Putin.