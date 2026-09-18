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Buenas noticias para la Selección Argentina: el guiño de la FIFA que beneficia a los sancionados

La FIFA confirmó que los amistosos de la Selección Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín serán Clase A. ¿Por qué se benefician los sancionados?

Selección Argentina. 

Selección Argentina. 

La Selección Argentina recibió una importante novedad reglamentaria por parte de la FIFA que alivianará el panorama disciplinario del cuerpo técnico de cara al futuro. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó oficialmente que los tres partidos amistosos programados para la ventana internacional de finales de septiembre y comienzos de octubre fueron catalogados como "de 1er Nivel", una condición indispensable para que los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico castigados puedan empezar a purgar sus respectivas fechas de suspensión.

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Lionel Messi. 

En el marco de esta Fecha FIFA, el combinado nacional se medirá en el país ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Este último choque no solo marcará el cierre de la gira continental, sino que albergará un condimento de enorme trascendencia emotiva: será el partido de despedida de Lionel Messi de la camiseta albiceleste tras haber anunciado semanas atrás su retiro definitivo del seleccionado.

Qué jugadores de la Selección Argentina podrán cumplir sus sanciones en la fecha FIFA

La medida dictaminada por la entidad madre del fútbol mundial responde a los episodios registrados sobre el cierre de la última Copa del Mundo, donde la Argentina cayó en la gran final ante España en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Aquel encuentro dejó duras sanciones disciplinarias y multas económicas dispuestas por los organismos de control para varios protagonistas del plantel.

Entre los castigados por el tribunal internacional aparecen Leandro Paredes con diez fechas de suspensión, Nahuel Molina con siete jornadas y Thiago Almada con un partido de castigo. A su vez, el ayudante de campo de Lionel Scaloni, Roberto Ayala, recibió una sanción de tres fechas.

Por qué la FIFA catalogó los partidos de Argentina como amistosos Clase A

De acuerdo con las normativas internacionales vigentes, la FIFA ratificó que las sanciones impuestas no solo deben cumplirse en compromisos oficiales de competencias confederativas, sino que también pueden purgarse durante duelos amistosos, siempre y cuando estos sean encuadrados bajo la categoría de primer nivel. Frente a este escenario reglamentario, la AFA solicitó formalmente dicha consideración para la seguidilla de duelos en el país, obteniendo una respuesta favorable a través de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

“En virtud de los encuentros amistosos que disputará la Selección Argentina durante la fecha de septiembre/octubre ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, se detallan a continuación las cartas de aprobación vía Conmebol de los tres cotejos catalogados como 'Amistoso Internacional 1er Nivel', cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de partidos internacionales FIFA”, informó la AFA de manera oficial a través de un comunicado acompañado por los tres archivos de confirmación. Gracias a este aval, casos como los de Almada y Ayala lograrán saldar sus castigos en su totalidad durante esta misma ventana.

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