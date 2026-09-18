Buenas noticias para la Selección Argentina: el guiño de la FIFA que beneficia a los sancionados

Por qué la FIFA catalogó los partidos de Argentina como amistosos Clase A

De acuerdo con las normativas internacionales vigentes, la FIFA ratificó que las sanciones impuestas no solo deben cumplirse en compromisos oficiales de competencias confederativas, sino que también pueden purgarse durante duelos amistosos, siempre y cuando estos sean encuadrados bajo la categoría de primer nivel. Frente a este escenario reglamentario, la AFA solicitó formalmente dicha consideración para la seguidilla de duelos en el país, obteniendo una respuesta favorable a través de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

“En virtud de los encuentros amistosos que disputará la Selección Argentina durante la fecha de septiembre/octubre ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, se detallan a continuación las cartas de aprobación vía Conmebol de los tres cotejos catalogados como 'Amistoso Internacional 1er Nivel', cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de partidos internacionales FIFA”, informó la AFA de manera oficial a través de un comunicado acompañado por los tres archivos de confirmación. Gracias a este aval, casos como los de Almada y Ayala lograrán saldar sus castigos en su totalidad durante esta misma ventana.