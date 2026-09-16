El Gobierno ratificó la vía "diplomática y pacífica" por las Islas Malvinas ante la tensión con el Reino Unido

Presti también se refirió a la relación estratégica con Estados Unidos y sostuvo que la alianza con ese país “nos posiciona adecuadamente para la integridad territorial de nuestro país”.

El funcionario vinculó esa relación con el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, aunque aclaró que las adquisiciones militares tienen como objetivo la protección del territorio argentino.

La Cancillería rechazó la guía británica para proteger a empresas que operan en Malvinas

La Cancillería argentina rechazó la guía publicada por el Gobierno británico para promover actividades comerciales en las islas Malvinas y cuestionó especialmente los proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. En paralelo, el Gobierno nacional anunció nuevas medidas contra empresas e inversores que participen en actividades que considera ilegales en la plataforma continental argentina.

El documento británico, titulado “Doing business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocios con las islas Malvinas”), busca promover oportunidades comerciales e hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes.

Frente a esa iniciativa, la Cancillería expresó "su más enérgico rechazo" y reafirmó la posición argentina sobre la soberanía de los territorios en disputa.

"La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido", sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores.