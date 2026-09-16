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Carlos Presti
Soberanía

El Gobierno ratificó la vía "diplomática y pacífica" por las Islas Malvinas ante la tensión con el Reino Unido

Lo aseguró Carlos Presti, ministro de Defensa de Nación. La declaración se produjo tras el rechazo de Cancillería a la iniciativa británica para promover negocios en las islas. Habló del vínculo con Estados Unidos y anticipó el inicio de obras en Ushuaia y la Antártida.

Islas Malvinas: el ministro de Defensa buscó bajar la tensión con el Reino Unido y habló de nuevas obras militares

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En medio de la tensión diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, el ministro de Defensa, Carlos Presti, buscó llevar tranquilidad y remarcó que la posición argentina continuará por la vía diplomática. Sus declaraciones se conocieron luego de que el gobierno británico difundiera una guía destinada a brindar apoyo a empresas que desarrollan actividades en las islas.

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“El ámbito adecuado para esto es la Cancillería, que es la que toma la representación de la República Argentina en cuestiones internacionales”, señaló Presti al referirse a la respuesta del Gobierno en diálogo con Radio Rivadavia.

La advertencia de Carlos Presti por el reclamo de soberanía

El ministro volvió a remarcar que el Gobierno no contempla una salida militar para la disputa por las islas. “Tenemos totalmente claro que el reclamo por la soberanía por las islas es por vía diplomática y vía pacífica. Así que no haya trasnochados que piensen otra cosa”, afirmó.

Presti también se refirió a la relación estratégica con Estados Unidos y sostuvo que la alianza con ese país “nos posiciona adecuadamente para la integridad territorial de nuestro país”.

El funcionario vinculó esa relación con el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, aunque aclaró que las adquisiciones militares tienen como objetivo la protección del territorio argentino.

La Cancillería rechazó la guía británica para proteger a empresas que operan en Malvinas

La Cancillería argentina rechazó la guía publicada por el Gobierno británico para promover actividades comerciales en las islas Malvinas y cuestionó especialmente los proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. En paralelo, el Gobierno nacional anunció nuevas medidas contra empresas e inversores que participen en actividades que considera ilegales en la plataforma continental argentina.

El documento británico, titulado “Doing business with the Falkland Islands(“Haciendo negocios con las islas Malvinas”), busca promover oportunidades comerciales e hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes.

Frente a esa iniciativa, la Cancillería expresó "su más enérgico rechazo" y reafirmó la posición argentina sobre la soberanía de los territorios en disputa.

"La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido", sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En pocas palabras

  • Reclamo argentino: El ministro de Defensa, Carlos Presti, reafirmó que el reclamo por las Islas Malvinas será por vía diplomática y pacífica.
  • Posición oficial: La Cancillería argentina rechazó una guía británica para promover actividades comerciales en las islas y cuestionó la explotación de hidrocarburos.
  • Relación bilateral: Presti destacó la alianza estratégica con Estados Unidos, vinculándola a la protección de la integridad territorial argentina y modernización de FF.AA.
Resumen generado por Thinkindot AI
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