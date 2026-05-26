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Bolivia confirmó la muerte de un manifestante y crece la tensión contra el gobierno de Rodrigo Paz

Un joven de 24 años murió durante un operativo policial y militar para despejar bloqueos en la capital boliviana

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La víctima recibió un disparo durante un operativo conjunto de la policía y las Fuerzas Armadas. (Foto: archivo)

La víctima recibió un disparo durante un operativo conjunto de la policía y las Fuerzas Armadas. (Foto: archivo)

El Gobierno de Bolivia confirmó este martes la muerte de un manifestante de 24 años durante los violentos enfrentamientos registrados en La Paz en medio de las protestas que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La víctima recibió un disparo durante un operativo conjunto de la policía y las Fuerzas Armadas destinado a liberar los bloqueos que mantienen parcialmente paralizada a la capital boliviana desde hace casi un mes.

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De acuerdo con información difundida a partir de un certificado médico, el joven murió tras ser alcanzado por un disparo durante los incidentes ocurridos en las calles paceñas.

Bolivia protestas
Los efectivos de seguridad “no están autorizados a usar armas de fuego ni balas de goma” durante los operativos desplegados en las protestas. (Foto: Reuters)

Los efectivos de seguridad “no están autorizados a usar armas de fuego ni balas de goma” durante los operativos desplegados en las protestas. (Foto: Reuters)

Las autoridades expresaron sus condolencias a la familia de la víctima y anunciaron el inicio de una investigación oficial para determinar las circunstancias del hecho. Además, remarcaron que los efectivos de seguridad “no están autorizados a usar armas de fuego ni balas de goma” durante los operativos desplegados en las protestas.

La muerte del manifestante volvió a elevar la tensión política y social en Bolivia, donde las movilizaciones ya provocaron cortes de rutas, barricadas y serios problemas de abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos.

Aunque durante la noche del lunes se registró una calma parcial en algunos sectores de La Paz, los grupos movilizados mantuvieron los bloqueos sobre los accesos a la ciudad y ratificaron sus reclamos contra el gobierno nacional.

bolivia un mes de bloqueos
Las movilizaciones ya provocaron cortes de rutas, barricadas y serios problemas de abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos. (Foto: archivo)

Las movilizaciones ya provocaron cortes de rutas, barricadas y serios problemas de abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos. (Foto: archivo)

Las protestas

Las protestas comenzaron hace casi cuatro semanas y cuentan con el apoyo de sectores campesinos, trabajadores fabriles, mineros y organizaciones sociales, entre ellas simpatizantes del ex presidente Evo Morales. Los bloqueos afectan especialmente al departamento de La Paz, sede del gobierno boliviano, aunque también se extendieron a regiones como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

Los enfrentamientos volvieron a repetirse el lunes, cuando miles de manifestantes marcharon nuevamente por las calles de la capital. Los disturbios se desataron luego de que algunos grupos intentaran romper el cordón policial instalado en las inmediaciones del parlamento. La policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar la movilización.

Durante el fin de semana también se registraron fuertes choques entre las fuerzas de seguridad y manifestantes armados con piedras, palos y cartuchos de dinamita, mientras las autoridades intentaban habilitar un “corredor humanitario” para permitir el ingreso de suministros a la ciudad.

Rodrigo Paz
Las autoridades intentaban habilitar un “corredor humanitario” para permitir el ingreso de suministros a la ciudad. (Foto: archivo)

Las autoridades intentaban habilitar un “corredor humanitario” para permitir el ingreso de suministros a la ciudad. (Foto: archivo)

En medio de la crisis, Rodrigo Paz anunció una reducción del 50% de su salario y del de sus ministros. El mandatario sostuvo que la medida fue tomada “como parte de sus esfuerzos y compromiso con el país”. Actualmente, el presidente percibe cerca de 24.000 bolivianos mensuales, equivalentes a unos U$S 3.500.

Lula envió ayuda humanitaria y pidió evitar la violencia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el envío de ayuda humanitaria a Bolivia luego de mantener una conversación telefónica con Rodrigo Paz, quien solicitó apoyo ante el desabastecimiento provocado por las protestas.

Durante el contacto, Lula expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano y remarcó la necesidad de preservar el respeto a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho.

Lula Rodrigo Paz
Lula junto a Rodrigo Paz en una reunión en marzo de este año. (Foto: x @LulaOficial)

Lula junto a Rodrigo Paz en una reunión en marzo de este año. (Foto: x @LulaOficial)

El mandatario brasileño también pidió que tanto el gobierno como los movimientos sociales eviten recurrir a la violencia y prioricen el diálogo para superar el conflicto y garantizar la paz social.

La escasez de alimentos y combustibles obligó al gobierno boliviano a establecer puentes aéreos para abastecer a las ciudades más afectadas. En ese contexto, países como Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú también ofrecieron apoyo logístico y donaciones.

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