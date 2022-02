Más escándalos en el jubileo de la reina Isabel II: a los abusos del príncipe Andrés se suma la venta de títulos por Carlos

La víctima, Virginia Giuffré, era para peor, menor de edad, cuando se habrían producido los abusos. El príncipe negó desde el primer momento esa acusación, pero está claro que las pruebas en manos de un juez de Nueva York (lugar del proceso) son tan contundentes que el heredero a la corona británica (en 7mo. lugar) aceptó pagar para que la causa se extinga. La cifra revelada por la prensa es de US14 millones.

Lo que ahora importa saber es quién y como se va a pagar. Porque los ingresos "formales" del príncipe Andrés no son suficientes. Se habló de una venta de una casa de descanso en los alpes suizos. Pero la prensa británica, especializada en la corona, sostiene que es necesaria la participación de la Reina Isabel II, quien posee una de las fortunas personales más importantes en el mundo.

el acuerdo.jpg El texto de la carta en el juzgado de Nueva York establece un plazo de 30 días para garantizar el pago de dinero para que se extinga la causa contra el príncipe Andrés (Foto: Cortesía de The Independent)

¿La primera cuota a una fundación de Virginia Giuffré?

La reina haría un pago inicial de US$3 millones a una fundación creada por Virginia Giuffré, justamente para ayudar a víctimas de abuso. Pero...¿nada más?, ¿ quién pone el resto, Andrés?

Ahora ya intervino el parlamento británico. En la tradicional ronda de preguntas al primer ministro, los días miércoles, aparecieron los primeros cuestionamientos al "acuerdo" de Andrés en Nueva York. Los fondos para extinguir la causa, ¿serán sólo de la fortuna familiar o habrá dinero de las arcas públicas (las que se engrosan con los impuestos de los súbditos) que irán a la cuenta de Giuffré?

príncipe andres y el arreglo.jpg los parlamentarios no quieren que el dinero de contribuyentes se usa para el acuerdo judicial de Andrés (Foto: Archivo)

En su edición de este jueves, el diario The Independent asegura que el objetivo de los legisladores es evitar que dinero de los contribuyentes se usen para lavar la responsabilidad del príncipe por su conducta personal.

Al presentar la noticia, una periodista de la BBC lanzó la siguiente frase: “En el corazón del acuerdo está la pregunta más importante de todas: ¿por qué un príncipe que me dijo que no recordaba haber conocido a esta dama ahora le paga lo que entendemos que son más de 14 millones de dólares?".

Eso es lo que también desvela a los parlamentarios. Que sean fondos propios del príncipe o de la corona los que abonen ese acuerdo en Nueva York.

El príncipe Carlos, otro dolor de cabeza

En pleno escándalo, el hijo mayor de Isabel II aparece en otro problema grave. Arrancó en el año con una noticia largamente esperada. Que iba a ser rey -finalmente- y que la reina (su madre) espera que cuando esto pase, Camilla Parker Bowles (amante mientras estuvo casado con Lady Di y su segunda esposa desde el 9 de abril de 2005) se convierta en "reina consorte".

Pero Carlos ahora es noticia por otro tema. Nada placentero. Está sindicado de haber ganado grandes sumas de dinero gracias a haber vendido títulos de nobleza.

Carlos es el primogénito de la Isabel II. Como tal, el primer heredero a la corona. Por esa condición recibe el honor de ser el "Príncipe de Gales". Pero además es:

Príncipe de Escocia

Duque de Cornualles ( Camilla es duquesa de Cornualles)

Duque de Rothesay

Duque de Edimburgo (desde la muerte de su padre, Felipe)

Conde de Chester

Conde de Carrick

Conde de Merioneth

Barón de Renfew

Barón de Greenwich

Señor de las Islas ( las posesiones de la corona en el mar del norte)

Estas distinciones nobiliarias le permiten otorgar categorías menores dentro de la realiza británica. Pero se supone que son por algún linaje o mérito especial.

Lo que ahora surgió es que Carlos habría entregado títulos solo a cambio de recibir dinero.

Quemá esas fotos

Carlos parece condenado con los mismos elementos que "arruinaron" a su hermano. El Sunday Times y el Mail on Sunday revelaron que el príncipe de gales dio al menos dos títulos nobiliarios significativos. Uno a Michael Fawcett, ex asistente personal del heredero al trono británico. ¿Por qué? Por ayudar a que el empresario saudí Mahfuz Marei Mubarak Bin Mahfuz, fuera condecorado. El saudí es un prominente donante en obras caritativas relacionadas con la corona. Pero no habría sido una distinción por mérito, sino por un pago. Y como con Andrés, está la foto del momento de la distinción.

carlos regala titulos de nobleza.jpg El príncipe Carlos, señalado por vender títulos de la realeza británica (Foto: Gentileza Mail on Sunday)

Pero no es el único. También hay investigaciones sobre los aportes de un millonario ruso, que también habría sido condecorado.

NYT.jpg Los dolores de cabeza que le dan sus hijos a la reina Isabel II, en la prensa de los Estados Unidos (Foto: NYT)

Los sinsabores de la reina dan la vuelta al mundo. El New York Times lo resumió acertadamente con su título: "El jubileo de la reina acaba de empezar, pero las malas noticias no se detienen en la realeza".