Quirno aseguró que con el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos "se arma una autopista de inversión"

A la vez, resaltó que "es el primer acuerdo que firma Estados Unidos con un país sudamericano" y valoró que el compromiso expresa el "testimonio de la relación estratégica" entre ambas naciones. "Lleva un montón de beneficios no solamente en comercio sino también en inversiones", adelantó.

En ese sentido, explicó que Argentina "accede con un montón de productos con arancel reducido" al mercado estadounidense y precisó que "hemos reducido una cantidad de mil y pico de posiciones arancelarias". "En esa reciprocidad se arma una autopista de inversión", indicó.

El paso previo a un tratado de libre comercio

El funcionario diferenció el acuerdo alcanzado con uno de libre comercio. "Es el primer paso que nos va a llevar a discusiones para un tratado de libre comercio en el futuro que lo que va a hacer es profundizar y ratificar este acuerdo".

Canciller argentino, Pablo Quirno con el representante de Comercio de EE.UU. Jameson Greer. Foto Cancilleria

"Hoy todavía tenemos posiciones que tienen aranceles. Y el tratado de libre comercio, como lo indica, es la libertad de comercio entre los países", distinguió.

El alcance a la carne y la espera por el aluminio y el acero

Quierno explicó que "en el tema carnes tenemos una decisión sin precedentes de los Estados Unidos, donde ha aumentado la cuota de 20 mil toneladas métricas por año a 100 mil toneladas métricas por año". "Esa es una decisión de Estados Unidos que no está contenida en el acuerdo, es un beneficio adicional", acotó sobre ese cambio.

Con respecto al tema de aluminio y acero, confió que "seguimos trabajando". Y agregó: "Ellos tienen el compromiso de seguir trabajando con nosotros pero hay que entender que Estados Unidos está negociando al mismo tiempo con todos los países del mundo y tienen que estar siendo muy cuidadosos con los compromisos que firman en sectores estratégicos".

El canciller desmintió la posibilidad que Argentina reciba deportados

Quirno reiteró que no hubo ningún tipo de negociación para que Argentina reciba a inmigrantes de otras nacionalidades deportados de Estados Unidos, una versión que circuló en la prensa de Estados Unidos y repercutió en medios locales.

"Nosotros tenemos un abanico de conversaciones con EEUU y otros países. En ningún caso, Argentina hace algo en contra de sus propias leyes, como hubiera sido este caos. Es inaceptable que Argentina acepte delincuentes", descartó.