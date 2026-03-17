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Medio Oriente: un misil iraní cayó en Tel Aviv y mató a dos personas

El ataque se registró en la ciudad de Ramat Gan, donde un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos tras el impacto y fallecieron poco después.

Un misil iraní cayó en Tel Aviv y mató a dos personas. 

Un misil iraní cayó en Tel Aviv y mató a dos personas. 

Un misil balístico lanzado desde Irán impactó este martes en el área metropolitana de Tel Aviv y dejó un saldo de dos personas muertas. El ataque se da en medio de una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

Leé también Israel mató a Ali Larijani, líder de la seguridad en Irán y vinculado con los atentados en la Argentina
Ari Larijani, el jefe de la seguridad en Irán, asesinado por un operativo especial de Israel. (Foto: Reuters)

El ataque se registró en la ciudad de Ramat Gan, donde un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos tras el impacto y fallecieron poco después, según confirmó el servicio de emergencias Magen David Adom.

Tras la explosión, equipos médicos y de rescate acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas. Sin embargo, pese a los esfuerzos, ambos heridos, que sería dos personas de unos 70 años, murieron como consecuencia de las lesiones sufridas.

El episodio generó escenas de tensión en la zona, mientras los sistemas de defensa aérea israelíes intentaban interceptar los proyectiles en pleno cielo nocturno.

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Nueva ola de misiles y sirenas en Jerusalén

El Ejército de Israel informó que detectó una nueva andanada de misiles balísticos lanzados desde Irán, lo que activó las sirenas antiaéreas en amplias regiones del país.

Las alarmas sonaron en:

  • El centro de Israel
  • El área de Jerusalén
  • Zonas de Cisjordania

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), este nuevo ataque se produjo poco después de otro bombardeo previo, en el marco de una ofensiva sostenida.

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El ataque se registró en la ciudad de Ramat Gan.

Preocupación por el uso de ojivas de racimo

Medios israelíes señalaron que, en una ofensiva anterior, un misil iraní equipado con una ojiva de racimo se dispersó sobre el centro del país, lo que eleva el nivel de riesgo para la población civil.

Si bien en ese primer ataque no se reportaron heridos de inmediato, las autoridades desplegaron equipos de emergencia en distintos puntos ante posibles impactos.

Máxima alerta y advertencias a la población

Ante la continuidad de los ataques, Israel mantiene activos sus sistemas de defensa aérea y pidió a la población permanecer cerca de refugios y seguir las instrucciones oficiales.

Las autoridades no descartan nuevos lanzamientos en las próximas horas, en un contexto de máxima tensión y escalada militar entre Irán e Israel.

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