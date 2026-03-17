Medio Oriente: un misil iraní cayó en Tel Aviv y mató a dos personas

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Nueva ola de misiles y sirenas en Jerusalén

El Ejército de Israel informó que detectó una nueva andanada de misiles balísticos lanzados desde Irán, lo que activó las sirenas antiaéreas en amplias regiones del país.

Las alarmas sonaron en:

El centro de Israel

El área de Jerusalén

Zonas de Cisjordania

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), este nuevo ataque se produjo poco después de otro bombardeo previo, en el marco de una ofensiva sostenida.

720 - 2026-03-17T220455.847 El ataque se registró en la ciudad de Ramat Gan.

Preocupación por el uso de ojivas de racimo

Medios israelíes señalaron que, en una ofensiva anterior, un misil iraní equipado con una ojiva de racimo se dispersó sobre el centro del país, lo que eleva el nivel de riesgo para la población civil.

Si bien en ese primer ataque no se reportaron heridos de inmediato, las autoridades desplegaron equipos de emergencia en distintos puntos ante posibles impactos.

Máxima alerta y advertencias a la población

Ante la continuidad de los ataques, Israel mantiene activos sus sistemas de defensa aérea y pidió a la población permanecer cerca de refugios y seguir las instrucciones oficiales.

Las autoridades no descartan nuevos lanzamientos en las próximas horas, en un contexto de máxima tensión y escalada militar entre Irán e Israel.