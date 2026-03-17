La escalofriante profecía de Parravicini que resurge en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán

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Romaniuk enfatizó luego que Argentina y los países del Cono Sur proveerían comida y agua a los sobrevivientes del hemisferio norte, que alcanzarían los 360 millones de habitantes.

Quién fue Benjamín Solari Parravicini

Nacido en Buenos Aires el 8 de agosto de 1898, Parravicini fue un pintor y escultor que, a partir de 1932, comenzó a recibir impulsos para crear dibujos acompañados de textos proféticos que él denominaba “psicografías”.

Aseguraba que estas revelaciones le llegaban bajo la guía de su ángel de la guarda, Fray José de Aragón. A lo largo de su vida realizó más de mil de estas obras, en las que abordaba temas como la política, la ciencia, la religión y la tecnología.

Falleció el 13 de diciembre de 1974, pero su legado perdura y sigue siendo objeto de estudio y debate.

La psicografía de Parravicini que predijo las Torres Gemelas

parravicini

Una de las psicografías más citadas en relación con el 11 de septiembre es la realizada por Parravicini en 1939, que muestra una figura femenina con una antorcha, similar a la Estatua de la Libertad, junto a la frase: “La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no brillará como ayer y el monumento será atacado dos veces”.

El dibujo ha sido interpretado por algunos como una posible anticipación de los atentados contra las Torres Gemelas.

Qué pasó en el atentado a las Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas asociados a la organización extremista Al Qaeda, liderada por Osama bin Laden, secuestraron cuatro aviones comerciales en Estados Unidos. Dos de ellos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, lo que provocó el colapso de ambos rascacielos en cuestión de horas.

Parravicini realizó otras psicografías que, según sus seguidores, anticiparon otros eventos.

La llegada de Fidel Castro a Cuba: en 1937, dibujó una figura con barba y boina, similar a Castro, con la leyenda “El hombre de la barba será el líder de la isla”.

El asesinato de John F. Kennedy: en 1963, realizó un dibujo de un hombre con un sombrero, similar a Lee Harvey Oswald, con la frase “El hombre gris será el asesino del presidente”.

La elección del papa Francisco: en 1969, dibujó una figura con un sombrero blanco, similar al papa Francisco, con la frase “El Papa del fin del mundo será argentino”.