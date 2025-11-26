La inesperada reacción de Moria Casán cuando la candidata argentina a Miss Universo confirmó que es botinera

“Estoy de novia hace cuatro años. Él me apoya desde siempre”, fue la escueta respuesta de Aldana si bien agregó que su pareja es jugador de fútbol. Así, ese comentario casual fue el pie para que Moria Casán disparase una de sus desopilantes y verborrágicos comentarios: "Serías una nueva botinera”, acotó entonces.

Tentada por la descripción de la conductora, la Miss Argentina se sinceró: “No sé si me considero botinera, porque viste que depende mucho de a quién le preguntes. Yo siempre mantuve mi convicción de hacer cosas por mí, de sentirme bien conmigo misma y de trabajar, de seguir mis proyectos. Él me apoya un montón. De hecho fue el primero al que le dije que quería presentarme a estos concursos y siempre estuvo ahí acompañándome”.

Aldana Masset

Aldana Masset, la joven entrerriana de 25 años nacida en Valle María —un pequeño pueblo del departamento Diamante—, hoy pisa fuerte en el universo de los certámenes internacionales. Pero su camino hacia Miss Universo no es producto del azar: es el resultado de más de una década vinculada al mundo artístico, donde la pasarela, la música y la exposición pública forman parte de su rutina desde la adolescencia.

Su vínculo con el arte empezó temprano. A los 13 años ya trabajaba como modelo, mientras se formaba como cantante y compositora. Esa doble faceta moldeó su identidad profesional: mientras desfilaba, también pasaba horas en estudios de grabación o sobre escenarios, combinando dos mundos que con el tiempo se volverían su marca registrada.

Aldana Masset 1

En 2022 llegó un punto de inflexión en su carrera. Aldana se convirtió en una de las vocalistas de Agapornis, la banda de cumbia pop que escuchaba desde chica. Ese salto no solo le dio visibilidad nacional, sino también una herramienta invaluable para lo que hoy transita en Miss Universo: la experiencia del vivo. Las giras, el contacto directo con el público y la presión de sostener un show la prepararon para enfrentar cámaras, jurados e instancias decisivas del certamen más importante del mundo.

Además de modelo y cantante, Aldana se define como asesora de imagen e influencer. En redes sociales combina moda, música y mensajes de autoaceptación, una línea que también impulsa en su rol de candidata: autenticidad, bienestar emocional y el valor de aceptar la propia historia. Esa plataforma personal se volvió uno de sus puntos más fuertes dentro de la competencia.

Aldana Masset 2

Su camino en los concursos de belleza tampoco empezó este año. Ya había participado en Miss Universo Argentina en 2019. No clasificó, pero lejos de vivirlo como un fracaso, convirtió esa experiencia en impulso. Según contó, fue clave para volver a intentarlo con mayor preparación y un objetivo definido: “usar esa visibilidad para contar su propia historia y la de muchas otras mujeres”. Esa motivación se mantiene intacta y hoy la posiciona desde otro lugar, más maduro y con un recorrido que respalda su presencia.

Desde su coronación nacional, Aldana se instaló rápidamente en el radar internacional. Rankings especializados, páginas dedicadas al certamen y seguidores de todo el mundo la ubicaron entre las favoritas rumbo a Tailandia. Su presencia escénica, su historia personal y un discurso centrado en la autenticidad hicieron que el nombre de la entrerriana cobrara fuerza temprano en la competencia.