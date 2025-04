Muerte del papa Francisco: EN VIVO, minuto a minuto, las últimas noticias del Vaticano

Live Blog Post

07:55 El médico del papa Francisco dio detalles de sus últimos minutos: “Tenía los ojos abiertos pero no respondía"

El médico del hospital Gemelli de Roma Sergio Alfieri, coordinador del equipo que atendió al papa Francisco, contó este jueves los últimos instantes de vida del pontífice: “Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos pero no me respondía, no había nada que hacer”.

Y detalló: “Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarlo, pero no contestaba”; al tiempo que explicó que se decidió no llevarlo al hospital porque su deseo era “morir en casa”.

“No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Estaba en coma”, dijo Alfieri en declaraciones publicadas en los medios italianos.

Reveló que “si hubiera perdido el conocimiento” se habría “tenido que seguir las directrices de su asistente personal de salud, Massimiliano Strappetti, que era como un hijo para el Santo Padre” y que eran las de “ningún ensañamiento terapéutico”.