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El firme descargo de Ximena Capristo tras llamar "psiquiátrica" a Eliana Guercio: "No significa...."

Tras el fuerte cruce que protagonizó con Eliana Guercio, Ximena Capristo rompió el silencio en redes sociales y decidió dar su versión sobre lo ocurrido. La panelista se refirió a sus dichos y explicó el contexto que, según contó, derivó en el tenso enfrentamiento televisivo.

12 sept 2026, 18:08
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El firme descargo de Ximena Capristo tras llamar psiquiátrica a Eliana Guercio: No significa....

El firme descargo de Ximena Capristo tras llamar "psiquiátrica" a Eliana Guercio: "No significa...."

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Ximena Capristo y Eliana Guercio se cruzaron en vivo y se dijeron de todo, menos “amiga”. Esta vez, el enfrentamiento fue un paso más allá: las palabras subieron de tono, el ida y vuelta se volvió cada vez más tenso y todo terminó con una fuerte acusación de la ex Gran Hermano quien llegó a calificar de “psiquiátrica” a su colega.

Tras los cruces con Laura Ubfal por acusaciones de gordofobia, Guercio se comunicó con SQP (América TV) para hablar del tema. Durante la charla anunció acciones legales contra la periodista y contra otra figura. Ante la consulta de Yanina Latorre sobre la identidad de la segunda demandada, la exvedette confirmó que se trataba de su antigua compañera de elenco. Allí todo escaló y no frenó... al menos en televisión.

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Pensando más en frío, la panelista del ciclo de América TV se tomó unos minutos para aclarar lo dicho contra Eliana y dejó en claro que hay situaciones que no va a tolerar: Reconozco que no correspondió que haya llamado psiquiátrica a esta persona, @elianaguercio12, y me retracto de ese término. Pero eso no significa que vaya a aceptar acusaciones falsas ni que se desconozca el contexto que llevó a que yo reaccionara de una manera que no corresponde.

Luego, Capristo se refirió al origen del enfrentamiento y apuntó directamente contra la actitud que, según su versión, habría tenido Guercio al momento de abordar el tema en televisión: Provocación de su parte: esta situación me sacó y pido disculpas a las personas que padecen esta enfermedad.

“Lo único que sí voy a decir es que la Sra. Guercio me provoca en el programa donde trabajo, pidiendo que la llamen —habiendo tantos programas para aclararlo— para hablar del tema de @lauraubfal con la discusión de #gordofobia y la ensaña contra la participante de #gh, @yipio”, cuestionó que la panelista haya elegido el programa del que es parte para hablar del conflicto.

Cómo fue la pelea de Eliana Guercio y Ximena Capristo

Durante la comunicación con Yanina Latorre para SQP (América TV), Eliana Guercio volvió sobre los dichos de Ximena Capristo y explicó por qué decidió avanzar legalmente contra ella. En particular, recordó una acusación que considera especialmente grave: “Ximena me trató de Tatiana así que recontra cabe, dijo que yo le había robado el novio a una amiga y va a tener que presentar las pruebas. Además dijo otras barbaridades”.

La tensión aumentó cuando Capristo tomó la palabra y respondió directamente a los planteos de Guercio. La actriz negó haberla incitado a atentar contra su vida y cuestionó con dureza sus declaraciones: “¿Pero vos estás psiquiátrica, flaca? Dijiste que por mi culpa te quisiste tirar de un piso 28. ¿Pero vos estás mal de la cabeza? Loca. ¿Qué decís? ¿Cómo vas a decir esa barbaridad en un medio? ”.

“Estás mal de la cabeza, hacete ver. Mandame lo que quieras. Jamás incité a que te suic… Es un delito lo que estás diciendo. No estás bien, hacete ver mejor ”, continuó con su descargo.

Ante la escalada del conflicto, Guercio decidió cortar la conversación y manifestó su enojo al aire. Yanina, me dijo psiquiátrica. No quiero hablar con ella ni la quiero escuchar. Callala, expresó.

El intercambio terminó con un nuevo planteo de Capristo, quien también optó por no continuar con la discusión: “No puedo creer que me tengas escuchando que digan que yo injurié a alguien. No quiero hablar con ella, ¿me escuchas? Sino no hablamos nunca más en la vida ”.

     

 

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