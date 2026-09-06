Incendio en un reconocido restaurante de Puerto Madero: evacuaron a 50 personas

Las llamas quedaron concentradas en el sector de la terraza y no llegaron a propagarse hacia el salón principal. Sin embargo, el humo que salió por la chimenea generó preocupación y motivó la intervención de los equipos de emergencia.

El incendio se produjo durante la tarde del domingo, un momento de importante concurrencia para el restaurante, por lo que había numerosos clientes en el interior cuando comenzó el siniestro.

Dos hombres fueron asistidos por el SAME

El operativo contó con la intervención de Bomberos y cinco móviles del SAME, cuyos equipos trabajaron tanto en la extinción del fuego como en la asistencia de las personas afectadas.

Dos hombres mayores de edad tuvieron que ser atendidos en el lugar. Según se informó, ambos habían intentado sofocar el incendio antes de la llegada de los bomberos, por lo que estuvieron expuestos al humo.

Los dos recibieron oxigenoterapia como medida preventiva, aunque no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Los controles realizados por los equipos médicos detectaron niveles bajos de carboxihemoglobina, por lo que no se registró una intoxicación grave por inhalación de monóxido de carbono.

El fuego fue controlado

Cerca de las 19, las autoridades informaron que el incendio ya había sido controlado. De todos modos, los equipos de emergencia permanecieron trabajando en el lugar para completar las tareas correspondientes.

El episodio provocó un amplio despliegue en la zona de Puerto Madero, aunque el fuego no avanzó sobre el sector principal donde se encontraban los clientes.

El restaurante Siga la Vaca, conocido por su modalidad de parrilla libre, tiene distintas sucursales en Buenos Aires. El establecimiento de Puerto Madero está ubicado frente al dique y suele recibir una importante cantidad de público durante los fines de semana.