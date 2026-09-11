Tragedia en una escuela primaria: un feroz incendio dejó al menos 27 chicos muertos

La cifra de 27 fallecidos también fue informada por Hypocrate Marume, presidente de la sociedad civil de Bukavu, quien señaló que los operativos de búsqueda todavía no finalizaron. Los equipos también inspeccionan las viviendas ubicadas alrededor de la escuela, debido a que el fuego se propagó más allá del establecimiento educativo.

Varios cuerpos fueron trasladados al hospital de referencia de Kadutu, mientras que otros tuvieron que ser derivados hacia distintos centros sanitarios debido a que el principal hospital de la zona quedó desbordado por la emergencia.

Hay decenas de heridos y varios permanecen en terapia intensiva

El Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo rebelde que controla Bukavu, difundió un balance diferente al de las autoridades locales. Según sus datos, 24 personas murieron y otras 29 permanecían hospitalizadas, de las cuales 21 se encontraban internadas en una unidad de cuidados intensivos.

Las diferencias entre los balances se producen mientras continúan los trabajos de búsqueda y asistencia, por lo que todavía no existe una cifra definitiva de víctimas. El M23 también informó que se abrió una investigación para determinar cómo comenzó el incendio y cuáles fueron las circunstancias que permitieron que las llamas se propagaran. Hasta el momento, no se comunicó oficialmente cuál fue el origen del fuego.

Tras la tragedia, continúa el operativo de rescate. (Foto: X/@SoCongo)

Los vecinos tuvieron que rescatar a las víctimas

La emergencia se vio agravada por las dificultades para acceder rápidamente a la zona afectada. Ante las demoras para que la asistencia llegara a algunos sectores, fueron los propios vecinos quienes comenzaron a rescatar víctimas, combatir las llamas y asistir a las familias.

El incendio no afectó únicamente a la escuela primaria. El fuego alcanzó construcciones cercanas y provocó que numerosas familias perdieran sus viviendas y pertenencias.

La tragedia ocurre en medio de una situación particularmente crítica para Bukavu, que durante los últimos meses sufrió una sucesión de incendios coincidente con la estación seca. De acuerdo con el gobernador de Kivu del Sur, Jean Jacques Purusi, más de 2.500 viviendas fueron destruidas por incendios entre julio, agosto y los primeros días de septiembre en distintos sectores de la ciudad.

Ante la reiteración de estos episodios, el gobierno provincial pidió crear un mecanismo independiente para investigar y documentar los incendios, determinar sus causas y establecer con precisión la cantidad de víctimas y los daños materiales.

Mientras tanto, los equipos continúan trabajando entre los restos de la escuela de Mogo y las viviendas cercanas, por lo que el número de víctimas todavía podría aumentar.