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Tragedia en una escuela primaria: un feroz incendio dejó al menos 27 chicos muertos

La cifra de víctimas aumentó este viernes después de que los equipos de emergencia encontraran otros 12 cuerpos entre los restos del establecimiento.

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Un feroz incendio dejó al menos 27 chicos muertos. (Foto: Reuters)

Un feroz incendio dejó al menos 27 chicos muertos. (Foto: Reuters)

Una tragedia conmociona a la República Democrática del Congo (RDC). Al menos 27 chicos murieron tras un incendio que arrasó una escuela primaria en Bukavu, una ciudad ubicada en el este del país, luego de que la cifra de víctimas aumentara este viernes después de que los equipos de emergencia encontraran otros 12 cuerpos entre los restos del establecimiento.

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Un ferry se incendió con 117 personas a bordo momentos antes de amarrar en el puerto. (Foto: Reuters)

El incendio comenzó durante la mañana del jueves en la escuela de Mogo, ubicada en la comuna de Kadutu, y rápidamente se propagó hacia construcciones cercanas.

Inicialmente, las autoridades habían informado la muerte de 15 personas. Sin embargo, mientras continuaban las tareas de búsqueda entre los restos de la escuela, fueron encontradas nuevas víctimas y el balance ascendió a por lo menos 27 fallecidos. Las autoridades advirtieron que la cifra todavía podría modificarse debido a que las búsquedas continúan tanto dentro del establecimiento como en las viviendas alcanzadas por las llamas.

El alcalde de Kadutu, Théo Ruremesha, confirmó que el número de víctimas aumentó durante las últimas horas a medida que avanzaron los trabajos en el lugar. “Esta mañana se ha revisado al alza la cifra de muertos, pero aún no es precisa. Hoy se han descubierto 12 cadáveres más entre los niños, víctimas de esta tragedia”, explicó en declaraciones a la agencia EFE.

La cifra de 27 fallecidos también fue informada por Hypocrate Marume, presidente de la sociedad civil de Bukavu, quien señaló que los operativos de búsqueda todavía no finalizaron. Los equipos también inspeccionan las viviendas ubicadas alrededor de la escuela, debido a que el fuego se propagó más allá del establecimiento educativo.

Varios cuerpos fueron trasladados al hospital de referencia de Kadutu, mientras que otros tuvieron que ser derivados hacia distintos centros sanitarios debido a que el principal hospital de la zona quedó desbordado por la emergencia.

Hay decenas de heridos y varios permanecen en terapia intensiva

El Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo rebelde que controla Bukavu, difundió un balance diferente al de las autoridades locales. Según sus datos, 24 personas murieron y otras 29 permanecían hospitalizadas, de las cuales 21 se encontraban internadas en una unidad de cuidados intensivos.

Las diferencias entre los balances se producen mientras continúan los trabajos de búsqueda y asistencia, por lo que todavía no existe una cifra definitiva de víctimas. El M23 también informó que se abrió una investigación para determinar cómo comenzó el incendio y cuáles fueron las circunstancias que permitieron que las llamas se propagaran. Hasta el momento, no se comunicó oficialmente cuál fue el origen del fuego.

Tras la tragedia, continúa el operativo de rescate. (Foto: X/@SoCongo)

Tras la tragedia, continúa el operativo de rescate. (Foto: X/@SoCongo)

Los vecinos tuvieron que rescatar a las víctimas

La emergencia se vio agravada por las dificultades para acceder rápidamente a la zona afectada. Ante las demoras para que la asistencia llegara a algunos sectores, fueron los propios vecinos quienes comenzaron a rescatar víctimas, combatir las llamas y asistir a las familias.

El incendio no afectó únicamente a la escuela primaria. El fuego alcanzó construcciones cercanas y provocó que numerosas familias perdieran sus viviendas y pertenencias.

La tragedia ocurre en medio de una situación particularmente crítica para Bukavu, que durante los últimos meses sufrió una sucesión de incendios coincidente con la estación seca. De acuerdo con el gobernador de Kivu del Sur, Jean Jacques Purusi, más de 2.500 viviendas fueron destruidas por incendios entre julio, agosto y los primeros días de septiembre en distintos sectores de la ciudad.

Ante la reiteración de estos episodios, el gobierno provincial pidió crear un mecanismo independiente para investigar y documentar los incendios, determinar sus causas y establecer con precisión la cantidad de víctimas y los daños materiales.

Mientras tanto, los equipos continúan trabajando entre los restos de la escuela de Mogo y las viviendas cercanas, por lo que el número de víctimas todavía podría aumentar.

En pocas palabras

  • Tragedia en escuela: Al menos 27 niños murieron tras un incendio en Bukavu, República Democrática del Congo.
  • Búsqueda intensificada: Equipos de emergencia hallaron 12 cuerpos más entre los restos, elevando la cifra de víctimas.
  • Investigación en curso: Se busca determinar el origen del incendio y las circunstancias de su rápida propagación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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