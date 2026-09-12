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"El heladero": la nueva película de Eli Roth se derrite rápido y deja gusto a poco

Esta nueva película convierte un tranquilo barrio suburbano en el escenario de una pesadilla donde los niños serán protagonistas de una ola de violencia.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
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El heladero: la nueva película de Eli Roth se derrite rápido y queda con gusto a poco. (Foto: Archivo)

"El heladero": la nueva película de Eli Roth se derrite rápido y queda con gusto a poco. (Foto: Archivo)

El heladero (Icre cream man, 2026) combina terror, humor negro y un despliegue de violencia gráfica que convierte el mundo infantil en una verdadera pesadilla. La nueva película de Eli Roth lleva el terror hasta un escenario aparentemente inofensivo: un barrio tranquilo, con casas prolijas, jardines cuidados y niños que juegan como cualquier tarde.

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Pero todo cambia cuando aparece una camioneta de helados y sus productos terminan provocando algo mucho más siniestro de lo que cualquiera podría imaginar.

La producción, estrenada en salas de cine, dura 86 minutos y está dirigida por Eli Roth, quien también escribió el guion junto con Noah Belson. El elenco está integrado por Ari Miller, Charlie Zeltzer, Shiloh O’Reilly, Kiori Mirza Waldman y Sarah Abbott. El propio director, además, aparece en un papel secundario como el padre de uno de los pequeños protagonistas.

¿De qué trata El heladero, la nueva película de Eli Roth?

La historia parte de una idea sencilla. Una heladería móvil llega a un típico vecindario suburbano. La camioneta, con su música característica, recorre las calles y atrae rápidamente la atención de los chicos. La imagen remite de manera evidente al relato de El flautista de Hamelin, aunque aquí la promesa de dulces y diversión desembocará en una situación mucho más brutal.

Los niños comienzan a consumir los helados y, casi al mismo tiempo, quedan vinculados mentalmente con una tira de animación que circula por internet. A partir de ese momento, el comportamiento de los pequeños empieza a cambiar.

La película plantea entonces una transformación que altera por completo las reglas del relato. Los niños dejan de ser las víctimas del monstruo para convertirse en sus principales instrumentos.

La idea permite que Roth construya buena parte de las situaciones más violentas de la película desde una perspectiva deliberadamente absurda. Los adultos creen estar frente a una situación convencional que involucra a sus hijos, pero pronto descubren que el peligro está precisamente en aquellos que deberían proteger.

El resultado es un escenario en el que padres, madres y docentes quedan expuestos ante una amenaza inesperada.

Los chicos se convierten en los protagonistas de la violencia

El giro central de El heladero aparece cuando los niños afectados comienzan a atacar a los adultos. Primero serán sus propios padres quienes queden en el centro de la violencia. Después, la amenaza alcanzará a los maestros.

La película lleva esa premisa hasta sus últimas consecuencias y apuesta por muertes especialmente gráficas. Roth evita cualquier intención de suavizar las escenas. Por el contrario, utiliza el exceso como uno de los principales motores del espectáculo.

Los chicos, que normalmente ocuparían el lugar de los personajes vulnerables dentro de una película de terror, pasan a convertirse en los verdugos.

La película introduce además una excepción importante dentro de su premisa. No todos los chicos quedan afectados por el poder de los helados. Algunos consiguen escapar de la influencia.

Ese cambio es también el punto de partida para el humor negro que atraviesa la producción. La violencia no está presentada únicamente para generar miedo. Muchas situaciones buscan provocar una reacción incómoda, entre el espanto y la risa.

Una película pensada para quienes disfrutan del exceso

El resultado final encuentra sus mejores momentos cuando deja de lado cualquier pretensión de sutileza. La imaginación visual de Eli Roth queda al servicio de las muertes, los efectos prácticos y las situaciones grotescas.

Para quienes busquen terror contenido, probablemente la propuesta resulte demasiado exagerada. Para quienes disfruten del gore y de la comedia negra, en cambio, la película ofrece exactamente aquello que promete su concepto.

Por eso, El heladero encuentra su mayor fortaleza en la combinación entre violencia gráfica, humor negro y una premisa tan absurda como reconocible.

Tráiler oficial de El heladero

Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
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En pocas palabras

  • El heladero: La nueva película de Eli Roth convierte un barrio suburbano en una pesadilla violenta.
  • Premisa: Una heladería móvil atrae a los niños, quienes luego se convierten en instrumentos de terror.
  • Estilo: Combina terror, humor negro y violencia gráfica extrema para audiencias que disfrutan del exceso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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