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A pocos meses de su separación de Luck Ra, La Joaqui presentó a Tiago PZK como su nuevo novio: "Qué nervios"

La Joaqui presentó a Tiago PZK ante su círculo íntimo a menos de tres meses de terminar su relación con Luck Ra y en medio de un escándalo.

12 sept 2026, 17:09
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A pocos meses de su separación de Luck Ra, La Joaqui presentó a Tiago PZK como su nuevo novio: Qué nervios

A pocos meses de su separación de Luck Ra, La Joaqui presentó a Tiago PZK como su nuevo novio: "Qué nervios"

A pocos meses de su separación de Luck Ra, La Joaqui presentó a Tiago PZK como su nuevo novio: Qué nervios

A pocos meses de su separación de Luck Ra, La Joaqui presentó a Tiago PZK como su nuevo novio: "Qué nervios"

La relación entre La Joaqui y Tiago PZK parece haber dejado atrás la etapa de los rumores. En las últimas horas, comenzó a circular una imagen en la que se ve a la cantante junto al artista y a integrantes de la familia de El Noba, compartiendo un buen momento.

Vaya si la historia como pareja comenzó movida para los cantantes. Ella, recientemente separada de Luck Ra, habría encontrado nuevamente el amor nada menos que en alguien con quien el cordobés había compartido distintos momentos dentro de la música y a quien señalaba como amigo. Aunque ellos aseguran que no eran tan cercanos.

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Una de las señales más fuertes de que la relación va en serio habría sido el encuentro con Vanesa Aranda, la mamá del artista fallecido y una persona muy especial en la vida de la cantante. En las imágenes compartidas por ella se puede ver la buena sintonía entre los protagonistas. Qué nervios mi niña, me trae a conocer a mi nuevo yerno, escribió en primera instancia en Instagram.

En otras de las fotos, la señora en cuestión aparece abrazada a la flamante pareja. Mi niña hermosa, escribió al compartir la postal, dejando en evidencia el cariño que ya existiría entre ellas.

El encuentro, además, tuvo un claro tono íntimo: compartieron una cena junto a los familiares del oriundo de Florencio

Varela, en una escena que reflejó cómo La Joaqui estaría acercando a su nuevo novio a su círculo más cercano.

Cómo era la relación de Luck Ra y Tiago PZK

En medio del incipiente romance entre La Joaqui y Tiago PZK, apareció una voz que conoce de cerca al cantante. Belén Negri, su expareja, se refirió al vínculo que mantenían Tiago y Luck Ra cuando ella estaba en pareja con el artista.

La joven fue consultada por Yanina Latorre puntualmente por la relación entre ambos músicos y explicó que, pese a compartir el mismo ambiente y haber coincidido en distintos momentos dentro de la música, no era habitual que se vieran ni que compartieran tiempo en la vida cotidiana.

Sin embargo, cuando la conversación avanzó hacia la cercanía que existía entre los artistas antes del supuesto romance, Negri hizo una particular observación: Cuando estaba con Tiago nunca se juntaron. No coincidía en lo cotidiano. El mundo de los artistas es así, pero no quiere decir que sea un vínculo genuinamente real.

Con estas declaraciones, la expareja del cantante puso el foco en la relación que Tiago mantenía con Luck Ra antes de acercarse a La Joaqui y dejó abierta la incógnita sobre qué tan cercana era realmente esa amistad que existía entre ambos músicos.

     

 

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