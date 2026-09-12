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Detuvieron a tres jóvenes de 13, 15 y 18 años: entre los acusados acumulan 18 antecedentes

Los delincuentes fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad cuando intentaban llevarse una moto Honda Twister estacionada. El hecho tuvo lugar en el barrio porteño de Barracas.

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Detuvieron a tres jóvenes de 13

Detuvieron a tres jóvenes de 13, 15 y 18 años. (Foto: Policía de la Ciudad)

Tres jóvenes fueron detenidos en el barrio porteño de Barracas acusados de intentar robar una moto estacionada. Entre los involucrados hay dos menores de edad, de 13 y 15 años, y un joven de 18, quienes, según la información oficial, acumulan 18 antecedentes penales entre los tres.

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El operativo fue realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad, luego de que detectaran a los sospechosos mientras escapaban del lugar y un vecino pedía auxilio. La intervención ocurrió en la zona de Vieytes al 1400, donde los agentes lograron detenerlos.

Según el parte oficial, los tres fueron señalados por la víctima como los responsables de haber intentado sustraer su Honda Twister, que estaba estacionada frente a su domicilio. De acuerdo con la investigación, el menor de 13 años ya contaba con cinco antecedentes vinculados a delitos de robo y tentativa de robo registrados entre abril y agosto de este año.

En tanto, el adolescente de 15 años acumulaba diez antecedentes por robos, hurtos y tentativas. Ocho de esos hechos habrían ocurrido durante los últimos cinco meses. El único mayor de edad del grupo, un joven de 18 años, tenía registrados tres antecedentes por robo y hurto desde 2022, según indicaron fuentes oficiales.

Cómo fue el operativo en Barracas

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Intervenciones Rápidas de la Policía de la Ciudad, quienes observaron a los tres sospechosos mientras corrían por la zona de Vieytes al 1400.

Al mismo tiempo, los agentes escucharon el pedido de auxilio del damnificado, quien aseguró que habían intentado robarle su motocicleta. Los policías lograron interceptar a los jóvenes y, tras la identificación correspondiente, la víctima los reconoció como quienes momentos antes habían intentado llevarse el vehículo.

Los delincuentes fueron aprehendidos por la Polic&iacute;a de la Ciudad. (Foto: captura)

Los delincuentes fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad. (Foto: captura)

Qué resolvió la Justicia tras las detenciones

Por disposición del Juzgado Nacional de Menores N° 7, a cargo del juez Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 19, el joven de 18 años quedó imputado por robo en grado de tentativa.

En cuanto a los dos menores de edad, ambos fueron trasladados al Instituto Inchausti, donde quedaron a disposición de la Justicia.

En pocas palabras

  • Detuvieron a tres jóvenes: Dos menores de 13 y 15 años, y un mayor de 18, en Barracas por intentar robar una moto.
  • Historial delictivo: Los implicados acumulan 18 antecedentes penales entre los tres, incluyendo robos y tentativas.
  • Intervención policial: La Policía de la Ciudad los aprehendió en el acto mientras escapaban tras el intento de robo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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