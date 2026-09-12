Detuvieron a tres jóvenes de 13, 15 y 18 años: entre los acusados acumulan 18 antecedentes

En tanto, el adolescente de 15 años acumulaba diez antecedentes por robos, hurtos y tentativas. Ocho de esos hechos habrían ocurrido durante los últimos cinco meses. El único mayor de edad del grupo, un joven de 18 años, tenía registrados tres antecedentes por robo y hurto desde 2022, según indicaron fuentes oficiales.

Cómo fue el operativo en Barracas

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Intervenciones Rápidas de la Policía de la Ciudad, quienes observaron a los tres sospechosos mientras corrían por la zona de Vieytes al 1400.

Al mismo tiempo, los agentes escucharon el pedido de auxilio del damnificado, quien aseguró que habían intentado robarle su motocicleta. Los policías lograron interceptar a los jóvenes y, tras la identificación correspondiente, la víctima los reconoció como quienes momentos antes habían intentado llevarse el vehículo.

Los delincuentes fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad. (Foto: captura)

Qué resolvió la Justicia tras las detenciones

Por disposición del Juzgado Nacional de Menores N° 7, a cargo del juez Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 19, el joven de 18 años quedó imputado por robo en grado de tentativa.

En cuanto a los dos menores de edad, ambos fueron trasladados al Instituto Inchausti, donde quedaron a disposición de la Justicia.