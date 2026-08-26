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Nadia Beller vuelve a declarar en Bolivia y nuevos chats comprometen a Cerimedo

La fiscal de Santa Cruz de la Sierra tomó las declaraciones de la abogada y decidió llamarla nuevamente a declarar. Al mismo tiempo, se incorporaron una serie de chats que apuntan a demostrar responsabilidades del ex asesor de Milei en el intento fallido de asesinato.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Beller y Cerimedo en otros tiempos. La abogada vuelve a declarar contra su expareja

Beller y Cerimedo en otros tiempos. La abogada vuelve a declarar contra su expareja, a quien acusa del ser el "cerebro" de su intento de asesinato. (Foto: Gentileza Facebook)

Nadia Beller vuelve a declarar ante la justicia en Bolivia. La fiscal de la causa la citó para este miércoles a las 16.30 horas (hay una hora menos con relación a nuestro país) para que amplíe sus dichos. Desde su convalecencia, la abogada anunció en estos últimos días que tiene más datos importantes para demostrar que detrás del intento de asesinato está su expareja, Fernando Cerimedo.

Leé también Caso Cerimedo: dictaron 120 días de prisión preventiva para los dos detenidos vinculados al ataque contra Nadia Beller
La Justicia boliviana envió a una cárcel de Santa Cruz a un hombre y una mujer acusados de haber participado en la provisión y resguardo del arma utilizada en el atentado contra Nadia Beller. (Foto: archivo)

Beller recibió el alta médica tras el atentado ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra y ahora busca aportar mensajes y grabaciones que conserva de su relación con el consultor político argentino. Aseguró que cuenta con conversaciones y audios en los que Cerimedo habría realizado comentarios vinculados con hechos de presunta corrupción. Su intención es entregar ese material directamente a los investigadores y evitar que sea difundido públicamente antes de que pueda ser analizado por la Justicia.

Además, sostuvo que puede identificar al destinatario de una nota encontrada en el teléfono de Cerimedo en la que aparece una referencia a la posibilidad de "eliminarla". Ese elemento ya forma parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía boliviana, que acusa al argentino de ser el presunto autor intelectual del ataque.

Uno de esos "aportes" es una captura de un bloc de notas en un celular - que se atribuye a Cerimedo - dice: "Nos vendió Nadia. O la eliminamos o estamos jodidos".

Cerimedo permanece detenido preventivamente mientras avanza la causa.

"O la eliminamos o estamos jodidos"

Es uno de los textos que ya están en la justicia boliviana y que de ser cierto, dejan aún más expuesto a Cerimedo, que ya está detenido por 120 días de manera preventiva.

La declaración de Beller también impacta directamente en la causa por el ataque que sufrió el 17 de agosto. Es una ampliación en la que aseguro que tiene muchas más pruebas importantes sobre el autor intelectual de su intento de homicidio frustrado. Siempre apunta a Cerimedo, mientras él negó haber participado y sostuvo ante la Justicia que aún mantenía con Beller una relación de amistad.

Una captura de un bloc de notas del celular de Cerimedo. &iquest;Una prueba contundente en su contra?

Una captura de un bloc de notas del celular de Cerimedo. ¿Una prueba contundente en su contra?

La investigación boliviana analiza además mensajes encontrados en el teléfono del consultor, entre ellos conversaciones que hacen referencia a la posibilidad de "eliminar" a Beller. Que concuerdan con lo que adelantó Beller antes de su presentación de este miércoles.

En paralelo, Beller quedó ubicada como una pieza central en las investigaciones que podrían conectar el caso boliviano con causas abiertas en Argentina. Si aporta - como anticipó - nuevos elementos para determinar qué vínculo tuvo Cerimedo con los hechos que se investigan, si situación puede hacerse más compleja por nuevas medidas de la fiscal.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Nadia Beller declara: La abogada vuelve a declarar en Bolivia tras el atentado, aportando nueva información y chats.
  • Chats comprometen a Cerimedo: Mensajes y audios indicarían la implicación de Fernando Cerimedo en el intento de asesinato y presunta corrupción.
  • Prisión preventiva: Fernando Cerimedo se encuentra detenido preventivamente mientras avanza la investigación judicial en Bolivia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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