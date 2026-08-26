Nadia Beller vuelve a declarar en Bolivia y nuevos chats comprometen a Cerimedo

Cerimedo permanece detenido preventivamente mientras avanza la causa.

"O la eliminamos o estamos jodidos"

Es uno de los textos que ya están en la justicia boliviana y que de ser cierto, dejan aún más expuesto a Cerimedo, que ya está detenido por 120 días de manera preventiva.

La declaración de Beller también impacta directamente en la causa por el ataque que sufrió el 17 de agosto. Es una ampliación en la que aseguro que tiene muchas más pruebas importantes sobre el autor intelectual de su intento de homicidio frustrado. Siempre apunta a Cerimedo, mientras él negó haber participado y sostuvo ante la Justicia que aún mantenía con Beller una relación de amistad.

Una captura de un bloc de notas del celular de Cerimedo. ¿Una prueba contundente en su contra?

La investigación boliviana analiza además mensajes encontrados en el teléfono del consultor, entre ellos conversaciones que hacen referencia a la posibilidad de "eliminar" a Beller. Que concuerdan con lo que adelantó Beller antes de su presentación de este miércoles.

En paralelo, Beller quedó ubicada como una pieza central en las investigaciones que podrían conectar el caso boliviano con causas abiertas en Argentina. Si aporta - como anticipó - nuevos elementos para determinar qué vínculo tuvo Cerimedo con los hechos que se investigan, si situación puede hacerse más compleja por nuevas medidas de la fiscal.