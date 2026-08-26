Tragedia espantosa: mueren 14 bebés recién nacidos en un incendio en un hospital

Las familias de los bebés muertos exigen una completa investigación para entender qué sucedió. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, expresó su conmoción y ordenó una investigación para determinar las causas del incendio y establecer eventuales responsabilidades. También dispuso medidas contra funcionarios vinculados con la administración sanitaria.

Familiares de las víctimas cuestionaron las condiciones de seguridad del hospital. Las autoridades deberán determinar ahora si existieron fallas en las instalaciones eléctricas, en los sistemas contra incendios o en los protocolos de evacuación.

La policía en la maternidad de Islamabad. Un alto funcionario echado como responsable de no supervisar las condiciones de seguiridad. (Foto: Gentileza BBC)

Un responsable apartado por la muerte de 14 bebés

De los 15 recién nacidos que estaban en la sala, 14 murieron y solo uno logró sobrevivir. Además, los equipos de emergencia rescataron a otros siete bebés, dos hombres y diez madres que se encontraban dentro del sector afectado.

Las autoridades mantuvieron un amplio perímetro de seguridad alrededor del centro médico, mientras los cuerpos de los bebés fallecidos fueron entregados a sus familias. La tragedia generó fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del hospital.

El padre de uno de los bebés fallecidos cuestionó duramente las condiciones del establecimiento. Según relató a la BBC, la sala no contaba con salidas adecuadas y sostuvo que "todas las puertas estaban cerradas".

Los cuestionamientos también llegaron desde el Senado de Pakistán. Dos senadores reclamaron mejores sistemas de seguridad en los hospitales del país y uno de ellos advirtió que existe una "necesidad urgente" de modernizar los mecanismos de prevención y respuesta ante incendios.

Sin embargo, el director ejecutivo del hospital negó que la puerta de la maternidad estuviera cerrada con llave. Explicó que permanecía vigilada para evitar el posible robo de recién nacidos.

Un incendio en un hospital tomó la maternitad y provocó la muerte de 14 niños. (Foto: Reuters)

Investigación en 24 horas

El primer ministro Shehbaz Sharif suspendió al secretario federal de Salud, Aslam Ghauri, uno de los principales funcionarios del área sanitaria, y ordenó su salida del cargo. El secretario federal de Salud ocupa un cargo no político y responde ante el ministro que dirige el área. El Ministerio de Información señaló que el primer ministro está encabezando una reunión de alto nivel para analizar el incendio ocurrido en el hospital y que expresó su "profunda indignación" contra algunos funcionarios.

El magistrado del distrito de Islamabad creó una comisión para determinar las causas del incendio y analizar las medidas de seguridad existentes antes del siniestro.

El comité deberá presentar un informe dentro de las próximas 24 horas, mientras las autoridades buscan establecer si hubo fallas que pudieron contribuir a la muerte de los 14 recién nacidos.