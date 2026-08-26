En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Hospital
Muertes
Trágico incendio

Tragedia espantosa: mueren 14 bebés recién nacidos en un incendio en un hospital

El fuego comenzó de manera imprevista en un instituto de Medicina. El sector principalmente afectado se especializa en maternidad. Se cree que una falla en el sistema de aire acondicionado pudo ser el origen de la tragedia.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Banner Seguinos en google DESK
Un incendio en un hospital tomó la maternitad y provocó la muerte de 14 niños. (Foto: Reuters)

Un incendio en un hospital tomó la maternitad y provocó la muerte de 14 niños. (Foto: Reuters)

Es una tragedia que conmueve a la capital pakistaní. Al menos 14 bebés recién nacidos murieron este miércoles tras un incendio registrado en la sala de maternidad de un hospital de Islamabad, la capital de Pakistán. Ya es una de las mayores de la historia de ese país.

Leé también Separaron a cuatro empleados del hospital donde le dieron a una pareja a un bebé equivocado
Separaron a cuatro empleados del hospital donde le dieron a una pareja a un bebé equivocado. (Foto: Google)

El fuego comenzó alrededor de las 7 de la mañana en el tercer piso del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), uno de los principales hospitales públicos de Islamabad. En la sala afectada había recién nacidos internados, varios de ellos conectados a oxígeno y alojados en incubadoras.

Según las primeras informaciones oficiales, el incendio habría comenzado luego de la explosión del compresor de un equipo de aire acondicionado. La presencia de oxígeno dentro de la unidad neonatal habría contribuido a que las llamas se propagaran rápidamente.

Los equipos de emergencia lograron controlar el incendio y rescatar a varias personas. Sin embargo, solo uno de los bebés que se encontraban en la sala pudo ser salvado con vida. Las autoridades iniciaron además las tareas para identificar los cuerpos, algunos de los cuales sufrieron graves quemaduras.

Las familias de los bebés muertos exigen una completa investigación para entender qué sucedió. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, expresó su conmoción y ordenó una investigación para determinar las causas del incendio y establecer eventuales responsabilidades. También dispuso medidas contra funcionarios vinculados con la administración sanitaria.

Familiares de las víctimas cuestionaron las condiciones de seguridad del hospital. Las autoridades deberán determinar ahora si existieron fallas en las instalaciones eléctricas, en los sistemas contra incendios o en los protocolos de evacuación.

La policía en la maternidad de Islamabad. Un alto funcionario echado como responsable de no supervisar las condiciones de seguiridad. (Foto: Gentileza BBC)

La policía en la maternidad de Islamabad. Un alto funcionario echado como responsable de no supervisar las condiciones de seguiridad. (Foto: Gentileza BBC)

Un responsable apartado por la muerte de 14 bebés

De los 15 recién nacidos que estaban en la sala, 14 murieron y solo uno logró sobrevivir. Además, los equipos de emergencia rescataron a otros siete bebés, dos hombres y diez madres que se encontraban dentro del sector afectado.

Las autoridades mantuvieron un amplio perímetro de seguridad alrededor del centro médico, mientras los cuerpos de los bebés fallecidos fueron entregados a sus familias. La tragedia generó fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del hospital.

El padre de uno de los bebés fallecidos cuestionó duramente las condiciones del establecimiento. Según relató a la BBC, la sala no contaba con salidas adecuadas y sostuvo que "todas las puertas estaban cerradas".

Los cuestionamientos también llegaron desde el Senado de Pakistán. Dos senadores reclamaron mejores sistemas de seguridad en los hospitales del país y uno de ellos advirtió que existe una "necesidad urgente" de modernizar los mecanismos de prevención y respuesta ante incendios.

Sin embargo, el director ejecutivo del hospital negó que la puerta de la maternidad estuviera cerrada con llave. Explicó que permanecía vigilada para evitar el posible robo de recién nacidos.

Un incendio en un hospital tom&oacute; la maternitad y provoc&oacute; la muerte de 14 ni&ntilde;os. (Foto: Reuters)

Un incendio en un hospital tomó la maternitad y provocó la muerte de 14 niños. (Foto: Reuters)

Investigación en 24 horas

El primer ministro Shehbaz Sharif suspendió al secretario federal de Salud, Aslam Ghauri, uno de los principales funcionarios del área sanitaria, y ordenó su salida del cargo. El secretario federal de Salud ocupa un cargo no político y responde ante el ministro que dirige el área. El Ministerio de Información señaló que el primer ministro está encabezando una reunión de alto nivel para analizar el incendio ocurrido en el hospital y que expresó su "profunda indignación" contra algunos funcionarios.

El magistrado del distrito de Islamabad creó una comisión para determinar las causas del incendio y analizar las medidas de seguridad existentes antes del siniestro.

El comité deberá presentar un informe dentro de las próximas 24 horas, mientras las autoridades buscan establecer si hubo fallas que pudieron contribuir a la muerte de los 14 recién nacidos.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir

En pocas palabras

  • Tragedia en Pakistán: Al menos 14 bebés murieron en un incendio en el hospital PIMS de Islamabad.
  • Causa probable: El fuego se habría originado por la explosión del compresor de un equipo de aire acondicionado.
  • Investigación en curso: El primer ministro ordenó una investigación para determinar las causas y responsabilidades.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hospital Muertes Bebé
Notas relacionadas
La ex pareja de Fernando Cerimedo habló desde el hospital y lanzó una grave acusación tras el ataque
Hallazgo sin precedentes: encuentran un artefacto de 45.000 años que reescribe la historia de la humanidad
Fracasaron al plantar árboles y soltaron 50 bisontes en un desierto abandonado

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar