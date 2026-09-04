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Netflix estrenó la nueva temporada de su serie más vista y apenas tiene 8 capítulos

Esta serie de Netflix regresó con su segunda temporada de ocho episodios y adelantó un conflicto cada vez más peligroso.

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Netflix estrenó la nueva temporada de su serie más vista y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó la nueva temporada de su serie más vista y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)

Los caballeros volvió a quedar en el centro de la atención: Netflix activó la cuenta regresiva para el regreso de la serie creada dentro del universo televisivo de Guy Ritchie y estrenó la segunda temporada con una historia marcada por la ambición, las alianzas peligrosas y una creciente disputa por el poder.

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La plataforma dejó claro que los nuevos episodios no representarán el final del camino. La producción ya tiene asegurada una tercera temporada, aunque todavía no se conocen los detalles sobre esa futura entrega.

La nueva etapa encontró a Eddie y Susie en una situación muy diferente a la que atravesaron al comienzo de la historia. Ya no se limitarán a administrar una estructura que apareció en sus vidas como consecuencia de circunstancias familiares. Ahora buscarán llevar ese negocio mucho más lejos. Y ese cambio será uno de los grandes motores de la temporada.

¿De qué trata la segunda temporada de Los caballeros en Netflix?

La nueva entrega volverá a contar con Theo James en el papel de Eddie y con Kaya Scodelario como Susie.

Uno de los cambios más importantes estará relacionado con Eddie. Durante la primera temporada, su ingreso al mundo criminal estuvo vinculado a una situación que terminó conectándolo con el negocio ilegal escondido detrás de las propiedades familiares.

La segunda temporada mostrará algo distinto. Eddie ya estará completamente integrado a ese universo y comenzará a actuar desde una posición mucho más ambiciosa.

La nueva temporada también volverá a poner a Susie en el centro de la estrategia. El personaje interpretado por Kaya Scodelario acompañará el proceso de expansión y detectará nuevas oportunidades para diversificar las operaciones.

Guy Ritchie volverá a mezclar crimen, humor negro y conflictos familiares

La segunda temporada mantendrá varios de los elementos que definieron el tono de la producción.

El universo de Guy Ritchie volverá a combinar crimen, relaciones familiares tensas y humor negro. Esa mezcla seguirá siendo parte de una historia en la que los personajes deberán enfrentar situaciones cada vez más complejas.

Pero el nuevo material promocional puso un énfasis especial en las consecuencias de querer crecer. La expansión del negocio traerá una escalada de violencia.

El avance anticipó asesinatos, sangre y disputas de poder. La ambición de Eddie y Susie impulsará la acción, pero cada paso hacia adelante también puede provocar una reacción dentro de la organización.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Los caballeros en Netflix?

Netflix confirmó que la segunda temporada de Los caballeros se estrenó completa el 3 de septiembre de 2026. Todos los capítulos están disponibles el mismo día, una decisión que permitirá a los espectadores avanzar por la nueva historia sin tener que esperar semanalmente por cada episodio.

La noticia llegó acompañada de una confirmación todavía mayor: Los caballeros tendrá una tercera temporada.

Netflix no comunicó por ahora cuándo comenzará el rodaje de esa próxima entrega. Tampoco adelantó una posible fecha de estreno ni reveló hacia dónde avanzará la historia después de los acontecimientos de la segunda temporada. Pero la continuidad ya está garantizada.

Eso significa que el regreso de septiembre no cerrará definitivamente el universo de la serie. Por el contrario, será una nueva etapa dentro de una historia que todavía tendrá camino por recorrer.

El elenco principal de Los caballeros

  • Theo James
  • Kaya Scodelario
  • Daniel Ings
  • Joely Richardson
  • Vinnie Jones
  • Ray Winstone
  • Giancarlo Esposito

Tráiler oficial de Los caballeros: Temporada 2 en Netflix

En pocas palabras

  • Segunda temporada: Los caballeros de Netflix estrena nuevos episodios centrados en la ambición y alianzas peligrosas.
  • Continuidad asegurada: La serie ya tiene confirmada una tercera temporada, extendiendo la historia más allá de la entrega actual.
  • Estreno y trama: Los nuevos episodios, disponibles el 3 de septiembre de 2026, profundizan en la expansión del negocio ilegal y sus crecientes conflictos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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