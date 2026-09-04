Netflix estrenó la nueva temporada de su serie más vista y apenas tiene 8 capítulos

Uno de los cambios más importantes estará relacionado con Eddie. Durante la primera temporada, su ingreso al mundo criminal estuvo vinculado a una situación que terminó conectándolo con el negocio ilegal escondido detrás de las propiedades familiares.

La segunda temporada mostrará algo distinto. Eddie ya estará completamente integrado a ese universo y comenzará a actuar desde una posición mucho más ambiciosa.

La nueva temporada también volverá a poner a Susie en el centro de la estrategia. El personaje interpretado por Kaya Scodelario acompañará el proceso de expansión y detectará nuevas oportunidades para diversificar las operaciones.

Guy Ritchie volverá a mezclar crimen, humor negro y conflictos familiares

La segunda temporada mantendrá varios de los elementos que definieron el tono de la producción.

El universo de Guy Ritchie volverá a combinar crimen, relaciones familiares tensas y humor negro. Esa mezcla seguirá siendo parte de una historia en la que los personajes deberán enfrentar situaciones cada vez más complejas.

Pero el nuevo material promocional puso un énfasis especial en las consecuencias de querer crecer. La expansión del negocio traerá una escalada de violencia.

El avance anticipó asesinatos, sangre y disputas de poder. La ambición de Eddie y Susie impulsará la acción, pero cada paso hacia adelante también puede provocar una reacción dentro de la organización.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Los caballeros en Netflix?

Netflix confirmó que la segunda temporada de Los caballeros se estrenó completa el 3 de septiembre de 2026. Todos los capítulos están disponibles el mismo día, una decisión que permitirá a los espectadores avanzar por la nueva historia sin tener que esperar semanalmente por cada episodio.

La noticia llegó acompañada de una confirmación todavía mayor: Los caballeros tendrá una tercera temporada.

Netflix no comunicó por ahora cuándo comenzará el rodaje de esa próxima entrega. Tampoco adelantó una posible fecha de estreno ni reveló hacia dónde avanzará la historia después de los acontecimientos de la segunda temporada. Pero la continuidad ya está garantizada.

Eso significa que el regreso de septiembre no cerrará definitivamente el universo de la serie. Por el contrario, será una nueva etapa dentro de una historia que todavía tendrá camino por recorrer.

El elenco principal de Los caballeros

Theo James

Kaya Scodelario

Daniel Ings

Joely Richardson

Vinnie Jones

Ray Winstone

Giancarlo Esposito

Tráiler oficial de Los caballeros: Temporada 2 en Netflix