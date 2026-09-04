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Las operadoras del yacimiento Sea Lion en Malvinas respondieron a las sanciones de Javier Milei

El Presidente rechazó los contratos otorgados por el Reino Unido para la explotación de recursos argentinos en la zona del Atlántico Sur y anunció medidas como represalia. La réplica de las petroleras.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Los nombres de las dos empresas para operar Sea Lion le respondieron al presidente argentino. (Foto: Gentileza Rockhopper exp.)

Los nombres de las dos empresas para operar Sea Lion le respondieron al presidente argentino. (Foto: Gentileza Rockhopper exp.)

"La Sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion". Es la parte más significativa del comunicado conjunto de las empresas que explotan el yacimiento de ultramar a 220 km. al norte de las Islas Malvinas.

Leé también Qué es Sea Lion, el megaproyecto petrolero en Malvinas que Javier Milei rechazó
La plataforma petrolera de Sea Lion, con capitales israelíes y británicos, en el centro del mensaje del presidente Milei. (Foto: Gentileza Escenarion)

Asi respondieron las dos empresas nombradas por el presidente Javier Milei en la cadena nacional: Rockhopper (británica) y Navitas Petroleum (israelí).

Su opción es muy clara. El negocio ya lo han hecho con el Reino Unido y a 30 años. Por lo tanto, se atienen a lo que han firmado o establecido con ese país, más allá de la usurpación de las Islas Malvinas que se mantiene desde 1833. Es un comunicado conjunto que dice:

"En relación con los informes aparecidos en los medios de comunicación, entre ellos los vinculados al discurso pronunciado anoche por el presidente de la Argentina, Javier Milei, sobre la postura argentina respecto a las Islas Malvinas y el Proyecto Sea Lion, la Sociedad aclara la siguiente actualización:

La Sociedad opera conforme a licencias petroleras válidas legalmente otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar con gobierno propio, y con el respaldo total y continuo del Gobierno del Reino Unido. Para más detalles, véanse también las secciones 8.2, 8.13 y 8.15 del Informe Anual 2025 de la Sociedad, publicado el 18 de marzo de 2026 (n.º de referencia 2026-01-023779).

La Sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion, incluido el cronograma para la finalización del desarrollo del Proyecto. Para más detalles, véase el Informe del Consejo de Administración incluido en el informe de la Sociedad correspondiente al segundo trimestre de 2026, publicado el 24 de agosto de 2026 (n.º de referencia 2026-01-079056)".

De la nota conjunta se destacan varios elementos de cuidado. Para ambas empresas se trata de un emprendimiento en un "territorio británico de ultramar". En realidad en zonas usurpadas hace casi 200 años y con el daño sobre la proyección sobre el Mar Argentino.

Y en cuanto al marco de respaldo para sus operaciones dice: "Con gobierno propio (por los Kelpers) y con el respaldo total y continuo del Gobierno del Reino Unido".

Tanto para Navitas Petroleum como Rockhopper, las palabras del presidente Milei no han causado ninguna situación de atención. Confían en que el acuerdo no tendrá ninguna circunstancia que lo pueda complicar.

Una baja en las acciones tras los anuncios de Javier Milei

La plataforma de Sea Lion sobre el Mar Argentino tiene previsto comenzar a extraer petróleo en marzo de 2028. Financieramente, está en una de las etapas más complejas de los negocios. Hacerse de dinero con inversiones de accionistas que crean en sus proyectos. Por eso, Rockhopper cotiza en Londres y Navitas Petroleum (israelí), cotiza en la bolsa de Tel Aviv.

Esta etapa es característica por las oscilaciones, ya que solo se trata de una promesa a futuro de una alta rentabilidad como suele ser el negocio del petróleo. Por eso, tras la palabra presidencial, las acciones de Rockhopper bajaron casi un 7%. Es la empresa que inició las tareas en el Mar Argentino, pero se asoció con la israelí que controla el 65% del emprendimiento de la prospección petrolera. En el caso de la empresa israelí, más importante y diversificada, también hubo una caída este viernes, pero solo del 2,32%.

Sam Moody, de 56 años, CEO y cofundador de Rockhopper Exploration (izquierda) y Amit Kornhauser, 50 años, CEO de Navitas Petroleum. Los responsables de la plataforma de Sea Lion. Respondieron en un comunicado tras el mensaje del presidente Javier Milei. (Foto: A24.com)

Sam Moody, de 56 años, CEO y cofundador de Rockhopper Exploration (izquierda) y Amit Kornhauser, 50 años, CEO de Navitas Petroleum. Los responsables de la plataforma de Sea Lion. Respondieron en un comunicado tras el mensaje del presidente Javier Milei. (Foto: A24.com)

Los hombres detrás de Sea Lion

  • Amit Kornhauser, 50 años: CEO de Navitas Petroleum desde 2022. Es economista y contador público, con experiencia en Delek Energy y en el sector energético israelí; conduce la empresa que opera Sea Lion con el paquete mayoritario.
  • Sam Moody, 56 años: CEO y cofundador de Rockhopper Exploration, petrolera británica socia de Navitas en Sea Lion. Está al frente de la compañía desde sus comienzos y tiene una trayectoria previa en el sector financiero.

El caso de Kornhauser es especial. Es el director ejecutivo de la empresa que, entre otros , creó Koby Katz, uno de los hombres más importantes en la historia de los hidrocarburos de Israel. Tal vez, por ese campo, por la alianza proclamada siempre por Javier Milei, la Argentina pueda tener algún avance en sus reclamos.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Javier Milei: Rechazó contratos del Reino Unido para explotar recursos en Atlántico Sur.
  • Empresas petroleras: Rockhopper y Navitas Petroleum no prevén impacto significativo en el proyecto.
  • Contexto: Operan con licencias otorgadas por Islas Malvinas, con respaldo del Reino Unido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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