Mariano Martínez sigue desaparecido y su mamá confirmó una nueva e importante pista

La pista del currículum que Mariano dejó en Córdoba

Uno de los elementos centrales de la búsqueda es un currículum que Mariano entregó en un comercio del barrio Cofico. Sofía, empleada del local, relató que el joven se presentó el martes buscando trabajo. Según su testimonio, se encontraba lúcido, podía mantener una conversación y estaba en buenas condiciones físicas, aunque algunos detalles del documento llamaron su atención.

El CV tenía originalmente el nombre “Juliana Silva”, que aparecía tachado. Encima, Mariano escribió a mano “Martínez Mariano” y agregó su número de documento. Cuando la trabajadora le preguntó por la modificación, el joven le respondió que su hermana se había confundido al preparar el documento.

Además, no dejó un número telefónico ni una dirección y el correo electrónico consignado en el currículum resultó inválido. Según la empleada, Mariano le explicó que se había mudado recientemente a Córdoba y que no tenía celular porque se le había roto.

Cuando los responsables del comercio advirtieron que el joven era buscado, la trabajadora se presentó ante la Policía para aportar el documento y prestar declaración.

A partir de esos testimonios, el Ministerio de Seguridad de Córdoba inició un relevamiento de cámaras y comenzó a tomar declaración a las personas que pudieron haber tenido contacto con él.

La hipótesis de la familia sobre el viaje a Córdoba

Pese a la preocupación, la madre de Mariano aseguró que verlo en las imágenes le permitió saber que, al menos después de abandonar Buenos Aires, su hijo estaba con vida y se desplazaba por sus propios medios.

Todavía permanece abierta una pregunta central: ¿por qué decidió viajar hasta Córdoba sin avisarle a su familia?

Alicia recordó que su hijo había participado tiempo atrás de un congreso en esa provincia y allí había conocido a profesores, por lo que considera posible que esa experiencia haya influido en su decisión.

“Seguramente pensó que no lo íbamos a dejar, que no lo íbamos a apoyar y por eso se fue sin avisar. Si él se quiere mudar para allá, lo vamos a acompañar”, expresó.

Por el momento, se trata de una interpretación familiar y no existe una explicación confirmada sobre los motivos del viaje.

El recorrido de Mariano antes de desaparecer

La reconstrucción del caso comienza durante la mañana del lunes 31 de agosto, cuando Mariano salió de su casa de Berazategui alrededor de las 8 para dirigirse a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP.

El joven había pasado buena parte del fin de semana preparando una entrega para la universidad. Sin embargo, durante la jornada dijo sentirse mal, dejó el trabajo con un compañero y se retiró.

Las cámaras permitieron reconstruir algunos de sus movimientos posteriores.

Mariano fue registrado en Punta Lara, caminando por la avenida Almirante Brown, y luego se dirigió hacia una parada de la línea 275. Más tarde regresó a La Plata y finalmente tomó un tren de la línea Roca en dirección a Constitución.

Habitualmente debía bajarse en Berazategui para regresar a su casa, pero esa vez continuó el recorrido. También fue registrado posteriormente en la zona de Constitución. A partir de ese momento, inicialmente se había perdido su rastro.

Ahora, las imágenes y testimonios obtenidos en Córdoba permitieron reconstruir una parte más de su recorrido.

El mensaje que llamó la atención de la familia

Antes de desaparecer, Mariano envió un mensaje a su hermano que generó especial preocupación. Alrededor de las 14.35 del lunes, mientras se encontraba en Punta Lara, le escribió para darle la contraseña de su computadora. Su familia consideró inusual esa comunicación y los investigadores intentan establecer si en el dispositivo puede haber información que ayude a explicar sus movimientos.

Desde entonces, sus padres no pudieron mantener una comunicación directa con él. La investigación se concentra ahora en reconstruir sus movimientos dentro de Córdoba, revisar registros de cámaras y localizar posibles nuevos testigos.