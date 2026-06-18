No hay clases: suspenden las actividades desde el 22 de junio

La fecha oficial del cierre escolar y el inicio del receso de mitad de año

El anuncio del Ministerio establece que el 22 de junio de 2026 será la fecha oficial de finalización del periodo académico correspondiente al primer tramo del calendario A. Sin embargo, debido a que las actividades escolares normalmente culminan antes del inicio formal del receso, los estudiantes tendrán su último día presencial desde el sábado 20 de junio.

La decisión busca unificar el calendario en todo el territorio nacional y evitar diferencias entre regiones que durante el año hayan tenido que modificar sus cronogramas por diferentes motivos.

En algunas zonas del país, las instituciones tuvieron que realizar ajustes debido a temporadas de lluvias intensas, dificultades de acceso, problemas estructurales o suspensiones temporales de clases. Por esa razón, el Ministerio consideró necesario establecer una referencia común para que el cierre académico pueda realizarse de manera organizada.

El receso de mitad de año representa uno de los momentos más importantes dentro del calendario escolar, ya que permite a los estudiantes descansar después de varios meses de actividades, mientras que los docentes aprovechan el periodo para preparar estrategias y contenidos para la segunda parte del año.

¿Por qué se tomó la decisión de cerrar las clases el 22 de junio?

La determinación del Gobierno responde a varios factores que fueron evaluados por las autoridades educativas antes de fijar la fecha definitiva.

Uno de los principales motivos es garantizar que todos los colegios cumplan con la cantidad mínima de semanas lectivas establecidas por la normativa educativa colombiana. El Ministerio busca evitar que algunas instituciones terminen antes de tiempo o acumulen diferencias significativas en comparación con otras regiones.

Además, el cierre permitirá realizar procesos internos que son fundamentales para el funcionamiento de los colegios. Entre ellos se encuentran:

Entrega de informes académicos y boletines de calificaciones.

Organización de matrículas y cupos para los siguientes periodos.

Actualización de registros administrativos.

Planeación de actividades docentes para el regreso.

Evaluación de los resultados obtenidos durante el semestre.

Desde la cartera educativa señalaron que estas acciones son necesarias para mantener una estructura organizada y garantizar que el retorno a clases se realice con mejores condiciones.

Las secretarías de educación podrán realizar ajustes específicos cuando existan situaciones particulares en cada territorio, aunque dichos cambios no podrán modificar el cumplimiento de las semanas académicas obligatorias.

Tres semanas de descanso para estudiantes y docentes

Una de las novedades que más llamó la atención de las familias es la extensión del periodo de vacaciones. El receso comenzará oficialmente desde el sábado 20 de junio y se extenderá aproximadamente durante tres semanas.

Este descanso permitirá que estudiantes puedan recuperar energías luego de la primera mitad del ciclo lectivo y que los docentes tengan un espacio para organizar contenidos, revisar avances y preparar nuevas metodologías.

Para muchas familias, la pausa escolar también representa un momento importante para planificar actividades recreativas, viajes o espacios de acompañamiento en casa.

Sin embargo, las autoridades educativas recuerdan que las vacaciones no significan una interrupción total del proceso de aprendizaje. En algunos casos, los colegios pueden recomendar actividades de lectura, ejercicios de refuerzo o trabajos complementarios para determinados estudiantes.

El regreso a las aulas está previsto para la última semana de julio de 2026, cuando comenzará la segunda etapa del calendario académico.

Así queda el calendario escolar 2026 para colegios del calendario A

Con la nueva organización establecida por el Ministerio de Educación, el calendario académico tendrá varias fechas importantes durante el año.

El cronograma contempla:

Vacaciones de mitad de año: comenzarán el 22 de junio de 2026 en la mayoría de regiones, aunque el descanso estudiantil iniciará desde el sábado 20 de junio.

Regreso a clases: está programado para finales de julio de 2026, dependiendo de la organización de cada institución educativa.

Semana de receso escolar: se mantiene prevista para octubre de 2026, entre el 5 y el 9 de ese mes, según la planificación general.

Finalización del año escolar: se espera para finales de noviembre o principios de diciembre, dependiendo de cada entidad territorial y del cumplimiento del calendario establecido.

Vacaciones de fin de año: comenzarán una vez finalicen oficialmente las actividades académicas correspondientes al año lectivo 2026.

Aunque existen pequeñas diferencias entre departamentos y municipios, la estructura general busca que todos los colegios mantengan una programación similar.

¿Los colegios privados también deben aplicar esta fecha?

La medida tiene mayor impacto directo sobre los colegios oficiales, pero también alcanza a muchas instituciones privadas que funcionan bajo el calendario A.

En la mayoría de los casos, los colegios particulares suelen adaptar sus cronogramas al calendario definido por las autoridades educativas, por lo que muchos estudiantes del sector privado también tendrán vacaciones desde junio.

Sin embargo, algunas instituciones cuentan con autonomía para realizar modificaciones internas siempre que respeten los requisitos establecidos por la normativa nacional.

Por otro lado, los colegios que trabajan bajo calendario B tendrán una programación diferente. Estas instituciones manejan ciclos académicos distintos, por lo que las fechas de vacaciones de junio y julio no necesariamente coinciden.

Por esta razón, padres y estudiantes deben verificar directamente con cada institución educativa cuál será la fecha exacta del cierre y del regreso.

Qué deben hacer padres y estudiantes antes del cierre de clases

Ante la llegada del receso escolar, las autoridades recomiendan que las familias tengan en cuenta varios aspectos para evitar inconvenientes durante la transición.

Uno de los puntos más importantes es revisar la entrega de informes académicos. Muchas instituciones realizan la publicación de calificaciones antes del inicio de vacaciones, por lo que es fundamental estar atentos a los canales oficiales del colegio.

También se recomienda verificar si existen actividades de recuperación o refuerzo pendientes. Algunos estudiantes pueden recibir indicaciones especiales para mejorar su rendimiento antes del segundo semestre.

Otro aspecto clave será la organización del regreso a clases. Las familias deberán confirmar:

La fecha exacta de retorno establecida por el colegio.

Horarios de ingreso y salida.

Requisitos administrativos pendientes.

Materiales escolares necesarios para el nuevo periodo.

La planificación anticipada permitirá que el reinicio académico sea más ordenado.

Un cambio que impacta a millones de estudiantes

La confirmación del cierre escolar del 22 de junio de 2026 marca uno de los momentos más importantes del calendario educativo colombiano. La decisión afecta a estudiantes, docentes, directivos y familias que deberán adaptarse a la nueva programación.

Más allá del inicio de las vacaciones, la medida busca ordenar el funcionamiento del sistema educativo y asegurar que todos los colegios puedan completar los objetivos académicos previstos.

Durante las próximas semanas, las instituciones continuarán informando detalles sobre cierres administrativos, entrega de documentos y fechas específicas de regreso.

Para los estudiantes, el anuncio significa el comienzo de un esperado descanso. Para los colegios, representa una etapa de evaluación y preparación para afrontar la segunda mitad del año escolar con nuevos desafíos.

El calendario ya está definido y millones de familias deberán ajustar sus planes teniendo como fecha central el inicio del receso desde el 20 de junio de 2026.