La última confirmación del papa León XIV que lo acerca cada vez más a una visita a la Argentina

De concretarse, sería la primera visita de León XIV al país desde su elección como sucesor de Francisco y un acontecimiento histórico. el "papa argentino" nunca vino en esa condición a nuestro país. Sólo Juan Pablo II estuvo dos veces en la Argentina. En 1982 durante el conflicto de Malvinas y, luego, en una recordada visita pastoral en 1987.

León XIV viajará a Perú...¿y a la Argentina?

Ha sido una magnífica y amistosa reunión. Hemos tenido dos horas de diálogo y él nos ha podido ya certificar que la primera quincena de noviembre estaría en Perú. Luego de Lima, va a ir a Chiclayo, luego a Piura y de allí a Pulcallpa, en la selva amazónica. Y también visitará Cuzco”, le dijo el presidente peruano interino a la prensa al retirarse de su encuentro con León XIV. El papa tiene un "feeling" especial con ese país ya que estuvo durante 14 años desarrollando su tarea pastoral. Por eso, habló en castellano durante una parte de su mensaje cuando salió por primera vez con su vestimenta blanca al balcón de la Basílica de San Pedro.

Embed

"Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo", dijo ese histórico 8 de mayo de este año. La referencia tuvo una fuerte carga emotiva porque Robert Prevost, hoy León XIV, fue obispo de la diócesis de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana. De hecho, fue la única parte de su primer discurso pronunciada íntegramente en castellano.

Y cada vez que puede, recuerda esos años en los que trabo una estrecha relación con las poblaciones en torno a Chiclayo, en Perú.

dijo Balcázar a algunos periodistas, al salir del Vaticano.

Balcázar Zelada ha sido recibido esta mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano. En las conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado se ha prestado especial atención a cuestiones como la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal y el compromiso con la cohesión social, además de un intercambio de opiniones sobre migraciones, delincuencia organizada y conflictos.

Vatican News

El Papa León XIV ha recibido hoy, 18 de junio, en audiencia a José María Balcázar Zelada, presidente de la República del Perú, quien, posteriormente, se ha reunido con el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, acompañado por monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

“Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado -dice el comunicado de la Sala de Prensa de la santa Sede-, se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Perú, así como la voluntad de fortalecerlas aún más. A continuación, se abordaron cuestiones de interés común, entre las que se encuentran la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo, así como el compromiso en favor de la cohesión social”.

En la continuación del coloquio, hubo un intercambio de opiniones sobre la situación sociopolítica regional e internacional, prestando especial atención al fenómeno de la migración, la delincuencia organizada y las repercusiones de los conflictos.