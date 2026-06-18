Video: un jugador de Uzbekistán chocó contra un camarógrafo en vivo en el Mundial y lo lesionó

Tanto el futbolista como el trabajador cayeron al suelo. Khusanov se levantó rápidamente, pero el camarógrafo debió ser atendido por los servicios médicos.

Además de reclamar la infracción, Luis Díaz también quedó dolorido por el golpe recibido. El árbitro inglés Anthony Taylor sancionó tiro libre para Colombia y amonestó al defensor uzbeko.

El camarógrafo no pudo continuar trabajando

El empleado afectado recibió asistencia en uno de los costados del estadio y posteriormente fue trasladado fuera del recinto. Videos difundidos en redes sociales mostraron que abandonó el lugar rengueando y con visibles dificultades para caminar, antes de ser derivado en ambulancia.

camarografo

Pese a la dureza de la acción, Khusanov continuó en cancha y, aunque volvió a cometer otras infracciones durante el encuentro, no recibió una segunda tarjeta amarilla.