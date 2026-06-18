En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial 2026
Colombia
México

Video: un jugador de Uzbekistán chocó contra un camarógrafo en vivo en el Mundial y lo lesionó

El episodio ocurrió en pleno partido entre Colombia y Uzbekistán y obligó a que el trabajador fuera asistido y abandonara el estadio con dificultades para caminar.

Banner Seguinos en google DESK
photocamara munndial18-06-2026 07:09El duro accidente que sufrió una figura del Mundial 2026: chocó contra un camarógrafo y lo dejó lesionándolo

photocamara munndial18-06-2026 07:09El duro accidente que sufrió una figura del Mundial 2026: chocó contra un camarógrafo y lo dejó lesionándolo
El duro accidente que sufrió una figura del Mundial 2026: chocó contra un camarógrafo y lo dejó lesionándolo

El duro accidente que sufrió una figura del Mundial 2026: chocó contra un camarógrafo y lo dejó lesionándolo

El cierre de la primera fecha del Mundial 2026 dejó una escena inesperada. Durante el partido entre Colombia y Uzbekistán -que terminó 3 a 1 a favor de los latinoamericanos- un fuerte cruce protagonizado por Abdukodir Khusanov dejó a un camarógrafo lesionado, quien debió retirarse del estadio tras recibir asistencia médica.

Leé también ¿Debieron expulsar a Messi?: la jugada que desató la polémica en el Mundial 2026 y sus repercusiones
photoLa jugada que desató la polémica en el Mundial 2026. (Foto: ABC)

El incidente ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, en uno de los pasajes más intensos del encuentro. Colombia buscaba la victoria para quedar como líder del Grupo K, mientras que Uzbekistán intentaba resistir con un juego físico que generó varias infracciones.

Embed

La acción comenzó con una pelota enviada hacia el sector izquierdo del ataque colombiano. Luis Díaz llegó primero y logró adelantar el balón, mientras Khusanov, defensor del seleccionado asiático, intentó cruzarlo para recuperar la posesión.

Sin embargo, el jugador del Manchester City impactó al delantero cafetero con una patada y, producto del impulso de la jugada, se fue de largo más allá de la línea lateral. Allí terminó chocando violentamente con un camarógrafo que seguía las acciones a pocos metros del campo de juego.

Tanto el futbolista como el trabajador cayeron al suelo. Khusanov se levantó rápidamente, pero el camarógrafo debió ser atendido por los servicios médicos.

Además de reclamar la infracción, Luis Díaz también quedó dolorido por el golpe recibido. El árbitro inglés Anthony Taylor sancionó tiro libre para Colombia y amonestó al defensor uzbeko.

El camarógrafo no pudo continuar trabajando

El empleado afectado recibió asistencia en uno de los costados del estadio y posteriormente fue trasladado fuera del recinto. Videos difundidos en redes sociales mostraron que abandonó el lugar rengueando y con visibles dificultades para caminar, antes de ser derivado en ambulancia.

camarografo

Pese a la dureza de la acción, Khusanov continuó en cancha y, aunque volvió a cometer otras infracciones durante el encuentro, no recibió una segunda tarjeta amarilla.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial 2026 Colombia
Notas relacionadas
Sorpresa en el Mundial 2026: Portugal no pudo con Congo y empató en su debut
Inglaterra debutó con un triunfo clave ante Croacia en el Mundial 2026
Bomba: Enzo Fernández, cada vez más cerca de fichar con el Real Madrid

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar