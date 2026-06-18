La fuerte angustia de Flor Peña por lo la noticia sobre la muerte del papá de Messi: su descargo

Florencia Peña se presentó en DDM (América TV) para dar la cara después del escándalo que protagonizó en Luzu TV, donde anunció la noticia falsa del fallecimiento de Jorge, el papá padre de Lionel Messi, en medio del Mundial 2026.
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En una nota con DDM, Flor Peña se mostró sumamente angustiada por haber lanzado en vivo en Luzu TV la noticia falsa sobre la muerte de Jorge Messi.
Florencia Peña se presentó en DDM (América TV) para dar la cara después del escándalo que protagonizó en Luzu TV, donde anunció la noticia falsa del fallecimiento de Jorge, el papá padre de Lionel Messi, en medio del Mundial 2026.
La conductora quedó en el ojo de la tormenta luego de difundir durante una transmisión en vivo la supuesta muerte del padre del ídolo, una información que resultó ser completamente falsa y que desató una inmediata ola de críticas en las redes sociales.
En su descargo, Peña explicó las circunstancias en las que se produjo el error: "Fue una situación a la cual no estoy acostumbrada que me pase. Estaba al aire, me dijeron por cucaracha la noticia y me invitaron a que la diga porque estábamos al aire. Yo no tengo teléfono ni computadora abierta, yo no veo lo que está pasando afuera".
La actriz y conductora subrayó que se trata de algo inédito para ella: "Es la primera vez que me pasa algo así". Y dirigió sus palabras hacia quienes pudieron haber resultado lastimados por la información: "Si lastimé a alguien, de verdad, pido mis más sinceras disculpas".
Peña también reivindicó su decisión de enfrentar públicamente la situación: "Tengo que dar la cara. Por eso doy esta nota y pido disculpas". Por otro lado, reveló que habló con Nico Occhiato sobre lo que ocurrió al aire en Luzu TV. "Ellos saben cómo fue la situación", agregó.
Ante la catarata de críticas, la conductora ya había reconocido el error minutos después del incidente en el propio aire de Luzu, al decir "Era una fake… Pedimos disculpas". La producción del canal también había emitido sus propias disculpas.
El episodio se produjo en un contexto de especial sensibilidad, con el padre de la estrella del seleccionado argentino atravesando un delicado estado de salud durante el torneo.
Nico Occhiato, creador de Luzu TV, salió a expresar públicamente su enojo tras el episodio en que Florencia Peña difundió al aire la falsa noticia sobre la muerte de Jorge, el padre de Lionel Messi. La polémica se desató rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron los mecanismos de verificación del canal y la responsabilidad de haber comunicado una información tan sensible sin ninguna confirmación oficial.
A través de su cuenta de X, Nico Occhiato se desmarcó del hecho con contundencia, dejando en claro que lo ocurrido no lo representa ni representa los valores que busca transmitir desde su trabajo, y que su desacuerdo con lo sucedido es total.
Lejos de bajarle el tono al asunto, el conductor también anticipó que habrá consecuencias internas, al calificar el error como inadmisible para su forma de comunicar y confirmar que realizará una revisión interna con una sanción contundente. El escándalo terminó obligando a la propia familia Messi a emitir un comunicado para desmentir la versión viralizada.