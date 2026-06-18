Paz en Medio Oriente: qué dicen los 14 puntos del acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán

Todos elementos por los que la prensa cuestiona a Donald Trump y su ataque comenzado el 28 de febrero pasado. Salvo el aumento de los combustibles - que ahora debería bajar - y el dinero - centenares de miles de millones de dólares - nada cambió. Irán sigue teniendo un gobierno fundamentalista. Entre otras cosas, pide a los norteamericanos salir de la región - cosa que no sucederá - y que Israel deje de atacar a sus aliados de Hezbollah en Líbano. El punto de mayor tensión entre Trump y Netanyahu.

Trump eligió el Palacio de Versalles para estampar su firma del acuerdo. Debió recordar la historia. La elección del lugar, especialmente, del histórico Salón de los Espejos, tiene una fuerte carga simbólica. Fue allí donde el 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Paz que puso fin a la I Guerra Mundial. Pero para Alemania, fue un tratado humillante. Usado por el nazismo como una de las causas para "recuperar el honor" antesala de la II Guerra Mundial.

Si esto es así, este acuerdo de paz no nacerá con buenas expectativas.

trump y netanyahu Netanyahu, el primer ministro de Israel. ¿Entregado como prenda de paz por Donald Trump? (Foto: Archivo)

El paso previo a los anuncios oficiales en Suiza

Según la información publicada por medios iraníes y posteriormente reflejada en el texto difundido por Estados Unidos, el memorando de 14 puntos entre Washington y Teherán establece un alto el fuego inmediato, el inicio de negociaciones para un acuerdo definitivo y una serie de concesiones económicas y de seguridad para ambas partes.

Sin embargo, en los Estados Unidos, la posición de Trump está comprometida ante los medios y la clase política. Nada de lo que dijo para justificar el ataque que acabó con la vida de Ali Khamenei - líder iraní - se cumplió. Y ahora, el presidente está comprometido personalmente en lograr que el precio de los combustibles, en su país, vuelva al bajo valor previo al día del ataque, el 28 de febrero de este año.

Es que en los principales puntos del acuerdo, dado a conocer de manera anticipada por Irán se dice:

Compromiso de Estados Unidos de respetar la soberanía iraní y no intervenir en sus asuntos internos.

Reapertura del estrecho de Ormuz para la navegación comercial internacional.

Inicio de un período de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear y el levantamiento completo de sanciones.

Esto implica que "no viene un cambio de régimen para Irán", mantendrá su "derecho" sobre el estrecho de Ormuz y el plan nuclear será redefinido, pero en un plazo de 60 días.

El aspecto más relevante es que el acuerdo deja para una segunda etapa los temas más sensibles, especialmente el futuro del programa nuclear iraní. A cambio del compromiso de Teherán de no fabricar armas nucleares, Estados Unidos acepta avanzar con el alivio de sanciones y facilitar la reinserción de Irán en los mercados energéticos internacionales.

También, Irán celebra un acuerdo para una "reconstrucción" de nada menos que 300.000 millones de dólares.

Bibi Netanyahu, el primer "efecto colateral"

El primer ministro israelí es el principal "golpeado" por el acuerdo. EE.UU. no lo abandona, pero le pone límites. Podrá hacer "ataques muy limitados" a modo de defensa sobre Hezbollah. Nada más. ¿Eso sellará su suerte política en Israel? Y de nuevo: el fantasma de la paz de Versalles en 1918. ¿Quién queda con una sensación de ser humillado por demás? Aquella vez fue Alemania. Está claro que en esta oportunidad,Irán no se ve así. ¿Y Netanhayu? ¿Y Donald Trump?