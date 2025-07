¡No me quemés!: un famoso cantante "escrachó" a uno de los hombres más poderosos del mundo

Estaba muy entusiasmado en un recital, sobretodo por su compañía femenina. Cuando sonaba ese tema, la "cámara del beso" - que ya es famosa en eventos de todo tipo - no tardó en encontrarlos ante decenas de miles de espectadores entusiasmados por el recital. Cuando la cámara los enfocó y los iluminaron, el líder de la banda, Chris Martin no pudo evitar comentar: "Oh, miren a estos dos… o están teniendo una aventura o son muy tímidos".