Sandra dio detalles del engañó a su marido antes de entrar a Gran Hermano

Sandra, luego de esto, contó el que ella le fue infiel a su espero antes de entrar al Reality.

“Una semana antes de entrar, estuvimos hablando varias veces. Le dije que entré a Gran Hermano”, le contaba a la Tana y reveló que debían ver sí o sí, antes que él se vaya a Ushuaia, donde trabajaba.

Él le pidió verla si o si: “porque después vas a ser famosa y no nos vamos a poder ver más”, contó que le dijo este hombre.

“Mejor, esto me hizo… me re ordenó. Porque tengo ganas de estar con mi marido, lo extraño, me hizo varolarlo”, dijo Sandra sobre su ingreso a la casa, que al correrse de su vida diaria ahora no duda en volver a los brazos de su esposo.