Chris Martin anuncia la peor noticia para los fanáticos de Coldplay: qué dijo el cantante.

El retiro de Coldplay

La decisión de poner fin a su carrera discográfica obedece, en parte, al deseo de Chris Martin de permitir a sus compañeros disfrutar de una vida fuera de los estudios de grabación. "No quiero que, cuando tengamos 60 años, estar diciendo: ‘Will (Champion), te necesitamos. ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo mejor que esto!’”, dijo el vocalista, en referencia al baterista de la banda.

Diseño sin título (12).jpg Chris Martin anuncia el retiro de Coldplay tras 12 álbumes: qué esperar del futuro de la banda.

Este enfoque también se refleja en el deseo de Coldplay de seguir siendo relevantes y creativos, pero sin caer en la trampa de continuar solo por inercia. Martin señaló que, aunque podrían "navegar sin rumbo" en este punto de su carrera, la banda sigue “tratando de mejorar” y mantenerse fiel a su esencia. La idea de poner un límite claro ayuda a evitar la fatiga creativa y permite que cada álbum futuro sea tan reflexivo y cautivador como los anteriores.

El futuro de Coldplay después de los álbumes

A pesar de que el retiro de Coldplay en términos de lanzamientos discográficos parece estar cerca, Chris Martin dejó claro que esto no significa el final de la banda como tal. El grupo podría seguir realizando giras y presentando conciertos en vivo, tal como lo habían sugerido en entrevistas anteriores. “Tal vez hagamos algunas cosas colaborativas”, dijo Martin en 2021, indicando que, aunque no habrá más álbumes de estudio completos, Coldplay podría explorar otros caminos creativos.

Además, el cantante expresó su incertidumbre sobre el origen de sus ideas musicales. “No sé de dónde salen las canciones. No sé de dónde vienen las ideas, pero me vienen desde hace cuatro o cinco años. Me dicen: ‘Tienes que acabar así’, y confío en ello igual que confío en las canciones”. Esto sugiere que, aunque Coldplay planea cerrar el capítulo de los álbumes, su música y creatividad podrían encontrar nuevas formas de manifestarse en el futuro.

Diseño sin título (13).jpg Moon Music marca el principio del fin: Coldplay revela su retiro definitivo.

Moon Music: el inicio del fin

El lanzamiento de "Moon Music", el décimo álbum de estudio de Coldplay, está programado para el 4 de octubre de 2024. Este disco, que marca una nueva fase en la carrera de la banda, ha sido precedido por los sencillos "Feels Like I’m Falling In Love" y "We Pray", que han tenido una buena acogida en el Reino Unido, alcanzando los puestos 16 y 26 en las listas de éxitos, respectivamente.

Aunque "Moon Music" será el décimo álbum de la banda, ya se ha confirmado que solo habrá dos discos más antes de que Coldplay "cuelgue las guitarras". Este próximo trabajo promete ser tan ambicioso y emocional como los anteriores, manteniendo el espíritu innovador que ha caracterizado a la banda desde sus inicios.

Los fans pueden esperar que la banda continúe innovando y explorando nuevos horizontes musicales, aunque probablemente fuera del marco tradicional de los álbumes de estudio. Sea cual sea el futuro de Coldplay, está claro que la decisión de Martin y sus compañeros de limitar su producción discográfica a 12 álbumes es un movimiento audaz que marcará un punto crucial en la historia de la banda.