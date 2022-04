Nueva York está en plena cacería del tirador del subte: quién es y cuál es la historia de Frank James

subte sospechoso.jpg La policía difundió la cara del sospechoso del ataque en el subte de Nueva York. Es un afroamericano de nombre Fank James (Foto: NYPD)

Un prófugo peligroso

Las autoridades ofrecen una recompensa de 50.000 dólares por cualquier información que conduzca a su detención.

Según uno de los diarios de la ciudad, James tiene direcciones en Wisconsin y Filadelfia. Y tiene, o ha tenido, muchas direcciones en las redes sociales. Todas con una tónica común: un mensaje crítico a las políticas del alcalde de la ciudad de Nueva York.

También aseguró que muchas veces en su vida, sobre todo cuando era joven, quería matar gente, pero que no lo hacía solo para evitar ir a prisión. Pero ahora, a los 62 años, parece que ese temor ya no lo tiene o no le importa.

La policía también pudo averiguar que James alquiló el camión con el que llegó hasta la zona de Sunset Park de Brooklyn. El camión pertenece a la empresa U-Haul y ya fue investigada si tiene algún grado de relación con el atacante.

terror en el subte.jpg momentos de terror y confusión en el subte de Nueva York tras el atentado (Foto: AP)

Aumento de tiroteos y muertos por armas de fuego en EE.UU.

La pandemia hizo descender ese índice que siempre preocupa a Nueva York. Luego de la "tolerancia cero" del alcalde Giuliani en 1994 esa ciudad bajó sus índices de criminalidad. Logró valores comparables a muchas ciudades europeas. Pese a los cuestionamientos a los procedimientos en determinadas ocasiones por parte de la policía.

Pero en los últimos años, la inseguridad comenzó a crecer. La pandemia fue un freno, pero desde 2021, regresó esta preocupación. Especialmente, por asaltos con armas de fuego que, cada vez con mayor frecuencia, terminan en asesinatos.

Pero también aumenta la violencia cotidiana: uno de los episodios más impactantes se produjo en enero, cuando una mujer fue empujada hasta la muerte delante de un tren por un desconocido.

¿Un lobo solitario?, ¿un perturbado?

La policía de Nueva York intenta localizarlo, aunque ya pasaron más de 24 horas. En todo este tiempo, la investigación no encuentra todavía elementos para ubicar este hecho como un atentado terrorista.

Por el momento, se investigan las causas del porqué de la determinación de James: por sentirse marginado o discriminado, tal vez, pero no por ser un terrorista.

Los investigadores recuperaron el arma, tres cargadores extendidos, un hacha, gasolina, cuatro granadas de humo y una bolsa de fuegos artificiales de consumo. Por eso se sabe que el arma no fue robada.

También se recuperó una tarjeta de crédito de la escena y los investigadores dijeron que la tarjeta se usó para alquilar un U-Haul, con el que James llegó al lugar para su ataque a tiros. Los investigadores ubicaron el vehículo en Gravesend, Brooklyn, en la tarde del martes, a unos 8 kilómetros al sureste del lugar del ataque.

Keechant Sewell, la comisionada de la policía de Nueva York, dijo que el tiroteo no se está investigando como terrorismo “aunque ha sido un incidente violento".

pedidos de ayuda con datos.jpg La policía de Nueva York pide datos para atrapar al atacante del subte en Brooklyn ( Foto: NYPD)

Por el momento, nada se sabe de él, por lo que sigue siendo considerado como un "tirador activo en fuga".