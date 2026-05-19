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Juicio por Diego Maradona: llega una declaración clave tras el duro momento de Gianinna

La hija de Diego Maradona se presentará ante el Tribunal de San Isidro en una nueva audiencia del juicio oral. También continuarán las declaraciones de Leopoldo Luque y Carlos Díaz tras el escándalo de la última jornada.

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Jana Maradona declara en el nuevo juicio por la muerte de Diego: sigue la tensión con Luque y Díaz

Jana Maradona declara en el nuevo juicio por la muerte de Diego: sigue la tensión con Luque y Díaz

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes en los Tribunales de San Isidro con una audiencia considerada clave para el avance de la causa. En esta oportunidad es el turno de Jana Maradona, quién presentará su declaración en una nueva jornada.

Leé también El duro mensaje de Gianinna Maradona a Leopoldo Luque luego de que mostrara la autopsia de Diego
El duro mensaje de Gianinna Maradona a Leopoldo Luque luego de que mostrara la autopsia de Diego. 

Además, deberán completar sus exposiciones los imputados Leopoldo Luque y Carlos Díaz, luego de la fuerte tensión que marcó la última jornada del debate.

La audiencia anterior terminó en medio de gritos, llanto y momentos de máxima tensión dentro de la sala. Todo ocurrió cuando Luque exhibió imágenes del cuerpo de Maradona durante su declaración. La situación impactó especialmente en Gianinna Maradona, que se quebró frente al tribunal y debió ser contenida por familiares.

maradona

Días antes, Gianinna había declarado durante varias horas y apuntó directamente contra Luque por el tratamiento médico que recibió su padre durante la internación domiciliaria en Tigre. También cuestionó decisiones tomadas por el equipo de salud y relató cómo fueron los últimos días del exfutbolista.

Tras el escándalo, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y dejó pendiente la continuidad de las declaraciones de Luque y Díaz, dos de los siete imputados que tiene la causa.

Ambos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Ahora será el turno de Jana Maradona, quien podría aportar detalles sobre el vínculo de la familia con los médicos y sobre cómo se vivió el entorno de Diego en los días previos a su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Jana fue una de las hijas que firmó el documento de externación antes de que Maradona fuera trasladado a la vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, donde finalmente falleció.

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Qué había declarado Jana antes de la anulación del juicio

El proceso judicial se desarrolla en San Isidro y debió reiniciarse este año luego de que el primer juicio fuera anulado por el escándalo que involucró a Julieta Makintach, apartada tras autorizar la grabación de un documental titulado Justicia Divina.

Antes de la suspensión del debate original, Jana había alcanzado a declarar y aseguró que veía a Diego “desmejorado”. También relató que existían dificultades para comunicarse con él y sostuvo que la familia confiaba en las decisiones del equipo médico encabezado por Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Según trascendió de aquella audiencia, Jana explicó que la modalidad de internación domiciliaria les fue presentada como la mejor alternativa para la recuperación de Maradona luego de la operación por el hematoma subdural.

Además, señaló que la familia no tenía conocimientos médicos y que por ese motivo seguían las recomendaciones de los profesionales que atendían al exfutbolista.

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