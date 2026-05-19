Persecución de película en General Paz: chocó, escapó y lo siguió el otro conductor en calzoncillos

Poco después, una camioneta RAM quedó involucrada en la secuencia. El conductor de la pickup escuchó el impacto y salió en calzoncillo de su casa decidido a perseguir al Focus luego de que escapara.

La persecución se extendió durante aproximadamente tres kilómetros y atravesó varios tramos de la General Paz a gran velocidad.

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Una persecución “de película” que terminó en una estación de servicio

Mientras intentaba escapar, el conductor del Focus realizó maniobras peligrosas y terminó ingresando a gran velocidad a una estación de servicio ubicada frente a Tecnópolis, en Villa Martelli. Pero la RAM continuó detrás suyo y lo impactó desde atrás dentro del predio.

Ese choque provocó una nueva colisión contra vehículos estacionados pertenecientes a empleados de la estación de servicio.

Las imágenes posteriores mostraron al Focus completamente destruido y varios autos dañados dentro del playón.

El conductor estaba alcoholizado y sin registro

Video persecución General Paz

El conductor del Focus tenía 24 años, estaba alcoholizado y no tenía licencia de conducir. Además, trascendió que tampoco era el titular del vehículo, sino que era el auto de su novia.

Las autoridades investigan ahora toda la secuencia para determinar responsabilidades y establecer si hubo otros delitos vinculados a la peligrosa persecución.