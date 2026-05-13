Video impactante: un menor disparó contra la casa de un compañero del colegio

Cómo fue el ataque

Todo comenzó después de una discusión entre dos estudiantes de la Escuela N°77, ubicada en el partido bonaerense de Lanús.

Horas más tarde, uno de los adolescentes involucrados se presentó frente a la casa de su compañero, ubicada sobre la calle Hernandarias, y efectuó un disparo al aire.

Según muestran las imágenes difundidas por cámaras de seguridad, el joven regresó aproximadamente una hora después y volvió a disparar, esta vez directamente contra el frente de la vivienda. Afortunadamente, no hubo heridos.

El video fue clave para identificar al agresor

La denuncia fue realizada por la madre del adolescente que vive en la casa baleada, luego de revisar las grabaciones de las cámaras instaladas en el frente del domicilio. Gracias a esas imágenes, la Policía logró identificar al atacante, también de 16 años.

A partir de esa identificación, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del sospechoso, ubicada en Villa Diamante.

Qué encontraron en el allanamiento

Durante el operativo, los efectivos secuestraron la ropa que el adolescente habría utilizado durante el ataque. Sin embargo, no encontraron el arma de fuego utilizada en los disparos.

El joven fue notificado de la apertura de una causa por “abuso de armas”, aunque no quedó detenido.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Natalia Milione, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, junto al Juzgado de Garantías del Joven.