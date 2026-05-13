Las fotos de la famosa señalada como la tercera en discordia entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere

Embed

Entre esos movimientos, hubo uno particularmente llamativo: el 14 de agosto de 2024, día del cumpleaños de Ortega, ella habría ingresado a las 17.37 y se fue apenas una hora después. La panelista también mencionó una visita en febrero de 2025, cuando un electricista que trabajaba en ambas casas la habría visto salir del lugar.

image

El último episodio habría ocurrido en octubre de 2025, cuando Malena fue al country y luego se retiró junto a Ortega, mientras su pareja estaba de viaje por Europa. Poco después, esa relación terminó cuando él descubrió los supuestos registros y empezó a atar cabos. Desde entonces, la versión no dejó de crecer y terminó salpicando de lleno a Valentina Zenere, quien hasta el momento no dijo nada al respecto.

image

¿Quiénes fueron los grandes amores de Sebastián Ortega?

El productor tiene un largo historial sentimental antes de Valentina Zenere. Su relación más extensa fue con Guillermina Valdés, que arrancó en 1998 tras un encuentro en Punta del Este. De ese vínculo nacieron sus tres hijos: Dante, Paloma y Helena. La pareja atravesó una crisis profunda en 2008, pero la superaron y en 2009 se casaron por civil.

Tras la separación, Ortega comenzó una relación con Ivana Figueiras, quien también había incursionado en el mundo del modelaje. El romance duró poco más de dos años y estuvo marcado por la sombra de la relación anterior.

Al final del vínculo, Figueiras reconoció que la situación había sido muy complicada y que cuando conoció al hijo de Palito Ortega, él todavía parecía no haber superado del todo a su ex.

En 2014 llegó Carla Moure, con quien estuvo diez años. Pese a que fueron siempre muy reservados, las pocas veces que aparecieron juntos en públicos se los vio muy enamorados. La separación se confirmó a mediados de 2024, con la iniciativa de ella, incómoda con la convivencia junto a los hijos que Ortega tuvo con Guillermina Valdés.

Hoy es Valentina Zenere quien ocupa ese lugar, aunque la relación atraviesa su peor momento en medio del escándalo con Malena Firpo.