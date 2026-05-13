ANSES: el paso a paso para consultar el estado de tus asignaciones

Número de CUIL

Clave de la Seguridad Social

Una vez dentro de la plataforma, los usuarios deben ingresar al apartado “Hijos” si desean consultar beneficios vinculados a Asignaciones Familiares, AUH, Ayuda Escolar o Prestación Alimentar.

Luego deberán seleccionar la opción “Mis Asignaciones”, donde aparecerá el detalle actualizado del estado de cada beneficio.

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Qué significa cada color en Mi ANSES

La plataforma utiliza un sistema de colores para informar la situación de las asignaciones.

Verde: asignación activa y con pago habilitado

Amarillo: prestación suspendida o embargada

Rojo: asignación denegada

En caso de que exista algún inconveniente, los beneficiarios pueden ingresar en la opción “Ver más” para conocer el motivo exacto de la suspensión o rechazo.

Además, el sistema también informa cuáles son los pasos necesarios para regularizar la situación y recuperar el cobro del beneficio.

Cuándo aparece actualizada la información

ANSES indicó que los datos sobre las asignaciones se actualizan desde el inicio de cada calendario de pagos mensual.

Por ese motivo, los titulares pueden revisar la información apenas comienza el cronograma correspondiente a cada mes para verificar si el beneficio fue liquidado correctamente.

Quienes quieran realizar la consulta pueden ingresar directamente a Mi ANSES utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.