En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Asignaciones Familiares
Previsional

ANSES: el paso a paso para consultar el estado de tus asignaciones

ANSES explicó cómo verificar los pagos de asignaciones familiares y qué significan los colores que aparecen en la aplicación.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES: el paso a paso para consultar el estado de tus asignaciones

ANSES: el paso a paso para consultar el estado de tus asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite que millones de beneficiarios consulten de manera online el estado de sus asignaciones sociales a través de la plataforma Mi ANSES. Desde allí, los titulares pueden verificar si tienen pagos activos, prestaciones suspendidas o beneficios rechazados, además de conocer los motivos y cómo solucionar posibles inconvenientes.

Leé también AUH de ANSES: informan cómo cobrar el refuerzo extra de $141.286 en mayo
AUH de ANSES: informan cómo cobrar el refuerzo extra de $141.286 en mayo

Las asignaciones que paga ANSES incluyen ayudas económicas destinadas a distintos grupos familiares y laborales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares del SUAF, la Ayuda Escolar, la Prestación Alimentar y otros complementos sociales.

Cómo revisar el estado de una asignación en Mi ANSES

El organismo previsional recordó que toda la información vinculada a asignaciones puede consultarse de manera rápida desde la aplicación Mi ANSES o ingresando al portal oficial.

Para acceder, es necesario contar con:

  • Número de CUIL
  • Clave de la Seguridad Social

Una vez dentro de la plataforma, los usuarios deben ingresar al apartado “Hijos” si desean consultar beneficios vinculados a Asignaciones Familiares, AUH, Ayuda Escolar o Prestación Alimentar.

Luego deberán seleccionar la opción “Mis Asignaciones”, donde aparecerá el detalle actualizado del estado de cada beneficio.

AUH_ANSES
Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

Qué significa cada color en Mi ANSES

La plataforma utiliza un sistema de colores para informar la situación de las asignaciones.

  • Verde: asignación activa y con pago habilitado
  • Amarillo: prestación suspendida o embargada
  • Rojo: asignación denegada

En caso de que exista algún inconveniente, los beneficiarios pueden ingresar en la opción “Ver más” para conocer el motivo exacto de la suspensión o rechazo.

Además, el sistema también informa cuáles son los pasos necesarios para regularizar la situación y recuperar el cobro del beneficio.

Cuándo aparece actualizada la información

ANSES indicó que los datos sobre las asignaciones se actualizan desde el inicio de cada calendario de pagos mensual.

Por ese motivo, los titulares pueden revisar la información apenas comienza el cronograma correspondiente a cada mes para verificar si el beneficio fue liquidado correctamente.

Quienes quieran realizar la consulta pueden ingresar directamente a Mi ANSES utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Asignaciones Familiares
Notas relacionadas
Jubilados de ANSES en mayo: cómo ahorrar hasta $25.000 con el sistema de reintegros
Aumento y bono a jubilados de ANSES: cuánto cobran los adultos mayores en mayo
Pago único de ANSES: cuánto se cobra por casarse en mayo de 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar