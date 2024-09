Papa Francisco: "Me gustaría ir a Argentina, es mi pueblo, pero todavía no lo he decidido"

El Papa ofreció su tradicional encuentro con los periodistas que lo acompañaron en su gira más extensa hasta la fecha. Durante el diálogo, habló sobre la situación en Estados Unidos, Venezuela, la guerra en Gaza y otros temas de relevancia mundial.

El medio Vatican News publicó la conferencia completa, y la mención a la Argentina fue en respuesta a la corresponsal Elisabetta Piqué.

Al ser consultado sobre el conflicto en Gaza, Francisco fue claro: "¡Es demasiado! No creo que se estén tomando pasos para lograr la paz", expresó.

Críticas a EE.UU. y elogios a China

Ana Matranga, periodista de CBS News, le preguntó al Papa qué consejo podría ofrecer a un votante católico que enfrenta la decisión entre un candidato a favor del aborto y otro que planea deportar a 11 millones de migrantes, en referencia a las elecciones en Estados Unidos.

"Ambos están en contra de la vida, tanto el que expulsa migrantes como el que permite el aborto. Los dos son contrarios a la vida", respondió contundente el Papa.

Aunque aclaró que no vota en ese país, agregó: "No se puede decidir, no soy de Estados Unidos. Pero está claro que tanto negar la posibilidad de trabajo a los migrantes como no acogerlos es un pecado grave".

Sobre el aborto, Francisco enfatizó: "La ciencia nos dice que, desde el mes de la concepción, todos los órganos del ser humano están presentes. Abortar es matar a un ser humano, te guste o no".

Al referirse a la responsabilidad política, sugirió que "en general, no votar es un error. Hay que votar y elegir el mal menor. ¿Quién es el mal menor? No lo sé, cada uno debe reflexionar en conciencia".

En cuanto a China, el Papa se mostró optimista, destacando los buenos resultados del diálogo con ese país, especialmente en el nombramiento de obispos. "Para mí, China es una ilusión. Me gustaría visitar ese país; admiro su cultura milenaria y su capacidad de diálogo", afirmó. Agregó que China representa "una promesa y una esperanza para la Iglesia".

El cambio climático y el Acuerdo de París

En otro momento, un periodista le preguntó sobre los países que comienzan a distanciarse de su compromiso con el Acuerdo de París, especialmente después de la pandemia, y su reticencia a la transición hacia la energía verde.

"El problema climático es gravísimo. Desde la COP21 de París en 2015, las reuniones sobre el clima han ido en declive. Se habla mucho, pero no se actúa", lamentó el Papa, citando sus encíclicas Laudato si' y Laudate Deum como referencia.

Este viernes, el papa Francisco concluyó su extensa visita por Asia y Oceanía, la cual comenzó el pasado 2 de septiembre.