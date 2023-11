Para China sería un "grave error" si Javier Milei decide cortar relaciones entre ambos países

Tras ser consultada por los dichos de la diputada electa de La Libertad Avanza y potencial Canciller de Milei, Diana Mondino, sobre "dejar de interactuar con los gobiernos" de los países que conducen los presidentes Xi Jinping y Lula Da Silva, la vocera sostuvo: "Pueden existir discrepancias" en la interpretación de "esas palabras".

Y luego sostuvo que sería un “grave error” para Argentina cortar los lazos con países como China y Brasil.

La tajante postura de Javier Milei con los países "comunistas"

milei 9.jpg China busca mantener la relación comercial con Argentina (Foto: Telam).

Antes de ser electo presidente, Javier Milei mostró su rechazó a fomentar lazos comerciales con Brasil, China y Rusia.

"No solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí, Vladímir Putin no entra ahí, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no entra ahí", expresó durante la campaña electoral.

Pese a sus dichos, China aseguró ayer que quiere "trabajar con la Argentina para proseguir la amistad" entre los dos países y para una "cooperación donde todos ganan", tal como indicó la portavoz Mao Ning, tras felicitar a Milei por su desempeño en los comicios.